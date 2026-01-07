[오피셜]대전, 진짜 우승 노리나? J리그 감독까지 가세했다! 오츠카 신지 전 반포레 감독, 코칭스태프 '전격 합류'
[스포츠조선 박찬준 기자]우승에 도전하는 대전하나시티즌이 코칭스태프를 강화했다.
대전은 7일 '오츠카 신지 전 반포레 고후 감독을 신규 코치로 선임했다'고 발표했다.
오츠카 코치는 1994년 J리그 제프 유나이티드에서 프로 선수를 시작해, 가와사키 프론탈레, 오미야, 몬테디오 야마가타, 콘사돌레 삿포로에서 활약했다. 2008년 현역에서 은퇴했다.
이후 지도자로 변신한 오츠카 코치는 2009년 J리그 오미야 소속 U-12팀에서 코치를 시작으로 오미야 프로팀 코치 등 오미야 에서 2022년 1월까지 활약했다. 2022년 2월부터 반포레 고후 코치로 합류, 2024년 7월에는 정식감독이 됐다.
대전은 오츠카 코치의 합류로 요시다 전 코치의 빈자리를 채우는 동시에, 오랜 지도자 경험을 바탕으로한 풍부한 지식들은 황선홍 감독의 전술 완성도에 큰 힘이 될 것으로 기대하고 있다.
오츠카 코치는 "황선홍 감독님이 이끄는 대전하나시티즌 이라는 훌륭한 팀에 합류 할 수 있어서 매우 기쁘게 생각하고 있다. 팀의 목표 달성을 위해서, 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.
대전하나시티즌은 기존 황선홍 감독, 명재용 수석코치, 김일진 GK코치, 배효성 코치, 김창수 코치, 박성균/홍덕기 피지컬 코치 체제에, 오츠카 코치가 신규 합류하여, 2026년 시즌을 치를 예정이다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com
