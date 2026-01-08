[오피셜]'英 노리치 성골유스'의 깜짝 K리그행, MF 웰치 충북청주 입단

기사입력 2026-01-08 09:18


[스포츠조선 윤진만 기자]충북청주가 잉글랜드 축구 유망주 미드필더 핀리 웰치(21)를 영입했다고 8일 밝혔다.

충북청주는 '웰치는 11세 때 노리치 시티 아카데미에 입단해 10년 넘게 체계적인 교육을 받은 '성골 유스'로, 잉글랜드 연령별 대표팀급 잠재력을 가진 것으로 평가받는 테크니션'이라고 소개했다.

웰치는 2024년 3월, 잉글랜드 챔피언십(2부 리그) 미들즈브러와의 경기에서 만 19세의 나이로 1군 데뷔전을 치르며 현지 언론의 주목을 받았다. 구단은 '좁은 공간에서의 세밀한 볼 컨트롤과 창의적인 패스 전개 능력이 탁월하며, 중앙 미드필더와 공격형 미드필더, 측면 윙어까지 소화할 수 있는 멀티 자원'이라고 설명했다.

웰치는 최근까지 노리치 시티 U-21 팀에서 핵심적인 역할을 수행하며 경기 감각을 유지해 왔다. 2025~2026 시즌 상반기 동안 프리미어리그 2(U-21 리그)에서 뛰어난 지표를 기록하며 기량을 입증해 온 그는 새로운 도전을 위해 충북청주를 선택했다.

2024년 큰 부상을 당했던 웰치는 지난해 9월 약 300여일만에 그라운드를 복귀했다.

충북청주는 '웰치의 합류는 유럽 선진 축구 지식과 문화를 충북청주 전술의 창의성을 불어넣어 줄 적임자로 기대하고 있으며, 어린 나이임에도 경기 운영 능력이 뛰어나 팀의 전술적 유연성을 높여줄 예정'이라고 기대감을 표명했다.

한편, 구단 역사상 최초로 외국인 지도자인 포르투갈 출신 마누엘 레이스 감독을 선임한 충북청주는 8일 태국 방콕으로 1차 전지훈련의 담금질에 들어갔다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.