"버티십시오" 이정효-정정용은 하늘에서 떨어지지 않았다

기사입력 2026-01-09 00:27


"버티십시오" 이정효-정정용은 하늘에서 떨어지지 않았다
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"버티십시오" 이정효-정정용은 하늘에서 떨어지지 않았다
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 박찬준 기자]올 스토브리그의 최대 이슈는 역시 '감독 대이동'이었다.

2025시즌 종료 후 무려 K리그1, 2 합쳐 무려 11팀이 새롭게 감독을 선임했다. 12월24일에는 무려 6개의 오피셜이 쏟아지기도 했다. 유례없는 일이었다. 그 중에서도 가장 스포트라이트를 받은 것은 역시 이정효 수원 삼성 감독과 정정용 전북 현대 감독이었다.

이 감독과 정 감독은 철저한 비주류이자 축구계의 흙수저였다. 이 감독은 현역 시절 부산 원클럽맨이었지만, 제대로 된 인터뷰 조차 해본 적 없는 '무명'이었다. 태극마크도 달아본 적이 없다. 정 감독은 아예 프로 무대를 밟지도 못했다. 실업팀이었던 이랜드에서만 뛰었다. 그런 둘이 'K리그 최고 명가' 수원과 전북의 지휘봉을 잡았다는 것은 그 자체로 의미가 있다. 오로지 실력만으로 최고의 자리까지 올랐기 때문이다.

현역 시절 빛을 보지는 못했지만, 이 감독과 정 감독 모두 최고의 지도자가 되기 위해 차근차근 단계를 밟았다. 이 감독은 은퇴 후 2011년 아주대 코치를 시작으로, 감독직에 올랐다. 대학무대에서 능력을 인정받은 이 감독은 전남 드래곤즈에 코치로 합류하며 프로 지도자로 데뷔했다. 이후 남기일 감독을 보좌하며 광주FC, 성남FC, 제주 유나이티드(현 제주SK) 등에서 수석코치로 활약했다. 이 감독은 2022년 광주 지휘봉을 잡으며, 11년만에 K리그 감독직에 올랐다. 이후 스토리는 우리가 아는데로다. 승격, 아시아챔피언스리그 엘리트 8강 진출, 코리아컵 준우승 등을 이끌어내며 '차세대 명장' 반열에 올랐다.


"버티십시오" 이정효-정정용은 하늘에서 떨어지지 않았다
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"버티십시오" 이정효-정정용은 하늘에서 떨어지지 않았다
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
정 감독은 은퇴 후 스포츠생리학 박사, 포르투갈 축구 유학 등을 통해 지도자 준비를 시작했다. 2006년 대한축구협회 유소년 전임 지도자가 된 그는 코치로, 감독으로 U-14, U-17, U-20, U-23 대표팀 등을 두루 거쳤다. 2019년에는 U-20 월드컵 준우승을 차지하는 놀라운 성과를 만들기도 했다. 정 감독은 연령별 대표팀은 물론 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교, 연령별 대표팀, K리그2, K리그1, 심지어 전 세계에 없는 군 팀까지 차례로 이끌며 명실상부 한국축구 최고의 명장 중 하나로 자리매김했다.

두 감독에게는 확고한 철학이 있다. 이 감독은 트렌디한 공격축구를 펼친다. 강팀을 만나서도 물러섬이 없다. 완성도를 높이기 위해 매년 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 명문팀들의 경기를 직접 관전하고 아이디어를 얻어온다. 정 감독은 심플한 축구를 내세운다. 복잡한 전술 보다는 현재 갖고 있는 전력에서 최상을 뽑아내는데 능하다. 서울 이랜드에서 실패를 경험한 정 감독은 이를 교훈 삼아 김천 상무에서 두 시즌 연속 3위라는 쾌거를 달성했다. 좋은 위치에 올라서도 더 높은 위치를 위해 멈추는 법이 없다.

은퇴 1년만에 명문팀 지휘봉을 잡기도 하는 다른 스타플레이어 출신들과 달리, 이 감독과 정 감독은 아마추어 지도자로, 코치로 10년이 넘는 세월을 보냈다. 결국 성공은 '감독이 되기 위해 얼마나 많은 준비를 하고, 얼마나 많은 경험을 쌓았는가'에 달려 있다. 결국 이 감독과 정 감독이 최고의 위치에 오른 것은 오랜 기간 쌓은 내공이 만들어낸 힘이다. 이 감독과 정 감독이 취임식에서 '제2의 이정효', '제2의 정정용'을 꿈꾸는 이들을 위한 조언으로 입을 모아 "버티십시오"라고 한 것도 이 때문이다. 오래 두드린 쇠가 단단한 법이다. 이정효와 정정용은 하늘에서 떨어지지 않았다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 사라졌다..“이틀 전부터 연락 안 돼” 혼란

2.

‘권상우♥’ 손태영, 美 이민 이유 밝혔다 “子 특혜 논란 후 떠나야겠다 결심”

3.

차태현 "롱런 비결은 아내♥, 회식 끼지 말라며 단도리 시켜"

4.

'10kg 감량' 소유, 해외서 휴대폰 분실 '멘붕'.."사진·영상 어떡해"

5.

강도에 역고소 당한 나나, 결국 경찰 조사 받았다..“큰 정신적 고통”

스포츠 많이본뉴스
1.

이러려고 80억 벌었나! '박찬호 캠프' 개최 → KIA·두산 후배들 7인, 오키나와 11박12일 체류비 지원

2.

'서울에서 부활한 린가드 다음 유력 행선지 나왔다' 맨유 레전드의 강추 픽 "할리우드 스타 레이놀즈와 손잡고 렉섬을 승격시켜라"

3.

[단독]'J2 오이타 센터백' 브라질 출신 델란,수원FC 계약→전훈 합류...박건하호 NEW 수비라인 윤곽

4.

롯데 김원중, 이런 선행을! 저소득층 어린이병원 5000만원 쾌척 → 전액 수술비 및 치료비

5.

사절단급 대규모 파견! → SF의 한국 총공세, MLB닷컴도 대대적인 관심. "이정후의 고향에서 큰 기회를 보고 있다"

스포츠 많이본뉴스
1.

이러려고 80억 벌었나! '박찬호 캠프' 개최 → KIA·두산 후배들 7인, 오키나와 11박12일 체류비 지원

2.

'서울에서 부활한 린가드 다음 유력 행선지 나왔다' 맨유 레전드의 강추 픽 "할리우드 스타 레이놀즈와 손잡고 렉섬을 승격시켜라"

3.

[단독]'J2 오이타 센터백' 브라질 출신 델란,수원FC 계약→전훈 합류...박건하호 NEW 수비라인 윤곽

4.

롯데 김원중, 이런 선행을! 저소득층 어린이병원 5000만원 쾌척 → 전액 수술비 및 치료비

5.

사절단급 대규모 파견! → SF의 한국 총공세, MLB닷컴도 대대적인 관심. "이정후의 고향에서 큰 기회를 보고 있다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.