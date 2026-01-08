'한국과 너무 다르다' 日 아시안컵 첫 경기부터 5골차 대승.. 사토 2골-2도움 폭발 뉴 스타 탄생

기사입력 2026-01-08 11:51


'한국과 너무 다르다' 日 아시안컵 첫 경기부터 5골차 대승.. 사토 2…
사토 사진캡처=아시아축구연맹 홈페이지

[스포츠조선 노주환 기자]한국의 영원한 라이벌 일본 축구가 2026년 AFC 아시안컵 U-23 대회 첫 경기에서 매우 인상적인 승리를 거뒀다. 시리아를 5골차로 대파했다. 반면 C조의 한국은 조별리그 첫 경기서 이란과 0대0으로 비겼다. 강상윤 등 부상자까지 발생해 큰 아쉬움을 남겼다.

일본은 7일(한국시각) 사우디아라비아 제다 킹 압둘라 스포츠시티에서 벌어진 시리아와의 2026년 아시안컵 U-23 대회 조별리그 B조 첫 경기서 5대0 대승을 거뒀다.

일본은 시리아를 압도했다. 경기 내용은 물론이고 높은 골결정력으로 상대를 몰아쳤다. 전반 10분, 오제키가 선제골을 뽑았다. 전반전을 1-0으로 앞선 일본은 후반전에 4골을 추가했다. 후반 21분 사토가 두번째골, 30분 사토가 다시 세번째골, 42분엔 이시바시가 네번째골, 후반 추가시간엔 미치와키가 PK로 다섯번째 골을 넣었다.


'한국과 너무 다르다' 日 아시안컵 첫 경기부터 5골차 대승.. 사토 2…
사진캡처=아시아축구연맹 홈페이지
일본은 슈팅(19>4) 유효슈팅(9>1) 빅찬스(6>0) 등 대부분의 기록에서 앞섰다. 이번 대회에서 우승을 노리는 일본은 시리아를 상대로 4-2-3-1 전형을 들고 나왔다. 최전방에 은와디케, 바로 뒷선에 요코야마-사토-쿠메, 수비형 미들로 오제키-오구라, 포백에 우메키-이치하라-오카베-모리, 골키퍼로 아라키를 선발 투입했다. 가운데에서 공격을 풀어가는 동시에 2골-2도움으로 마무리 능력까지 보여준 사토의 퍼포먼스가 무척 인상적이었다. 20세의 사토는 2025시즌 일본 오카야마에서 28경기를 출전 6골-2도움을 기록했다. FC도쿄에서 한 시즌 임대를 보냈는데 무럭무럭 성장했다. 수비형 미드필더인 오제키도 연계 능력이 뛰어났다.

이번 대회 일본 대표팀을 이끌고 있는 오이와 고 감독은 첫 승리와 선수들의 경기력에 만족감을 드러냈다. 일본은 시리아를 맞아 경기 초반에는 덤비지 않고 차분하게 풀어갔다. 상대를 간파한 후에는 경기 템포를 높여 5골을 퍼부었다.


'한국과 너무 다르다' 日 아시안컵 첫 경기부터 5골차 대승.. 사토 2…
일본 오이와 감독 사진캡처=아시아축구연맹 홈페이지
일본은 2024년 이 대회에서 우승했다. 당시 정상에 섰던 오이와 감독은 "첫 경기는 힘들었다. 또 더워서 더 힘들었다. 우리 선수들이 계획대로 정확하게 주문을 잘 따라주었다. 선수들의 반응에 매우 만족스럽다"고 말했다. 그는 시리아가 '선 수비'로 나온 것에 대해 "그들의 접근 방식을 예상했다. 초반 어려운 상황을 극복했고, 공격 빈도를 늘리면서 파이널서드 지점에서 우리 선수들이 능력을 발휘할 수 있었다"고 말했다. 시리아 알 후세인 감독은 패배를 인정했다. 그는 "이번 패배에 대한 책임은 나에게 있다. 이번 경기를 앞두고 4~5명의 부상자가 발생했다. 그 영향이 컸다"고 말했다.


'한국과 너무 다르다' 日 아시안컵 첫 경기부터 5골차 대승.. 사토 2…
시리아 대표 선수들 사진캡처=아시아축구연맹 홈페이지
일본 매체들은 5대0 대승에 긍정적인 반응을 보였다. '디펜딩 챔피언'으로 위상을 확인한 점과 주전-비주전의 격차없이 고른 활약을 보인 점을 주목했다. 일본의 다음 상대는 첫 경기서 카타르를 2대0으로 누른 아랍에미리트다.


노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

방송 뜸한 김제동, 근황 공개됐다..윤종신·이적과 집들이 "오랜 독거의 내공 담겨"

2.

[종합] 영정은 정우성이, 훈장은 이정재가..故안성기 마지막 길 설경구→주지훈 함께한다

3.

현주엽, 40kg 빠진 충격 근황 "허리사이즈 10cm 줄어"

4.

김경아, 필리핀서 딸 교육 중 비상상황 터졌다 "총 맞고 싶냐고"

5.

슈, 천만원 샤넬백 메고 홀로 子졸업식 참석..임효성 차단 당해도 '당당'

스포츠 많이본뉴스
1.

한화, '이승엽 코치 영입' 巨人과 실전 담금질-롯데는 올해도 형제대결…흥미진진 '스프링캠프 한-일전' 일정은

2.

[공식발표] 롯데도 FA 떴다! 2026년 1호 계약 → 현역 홀드 2위 베테랑 김상수 '1년 3억원'

3.

한국 최고의 유망주다운 선택, 1초 만에 손흥민 샤라웃! "같이 뛰어본 최고의 선수"

4.

[오피셜]화성, 대학 리그 씹어먹은 득점왕 품었다...울산 유망주 김대환 임대 영입 '친형제 듀오 탄생'

5.

"아모림, 당신이 틀렸어" 1400억짜리 맨유 공격수, '아모림 스리백' 버리자마자 3달만에 골맛+첫 멀티골 '쾅쾅'

스포츠 많이본뉴스
1.

한화, '이승엽 코치 영입' 巨人과 실전 담금질-롯데는 올해도 형제대결…흥미진진 '스프링캠프 한-일전' 일정은

2.

[공식발표] 롯데도 FA 떴다! 2026년 1호 계약 → 현역 홀드 2위 베테랑 김상수 '1년 3억원'

3.

한국 최고의 유망주다운 선택, 1초 만에 손흥민 샤라웃! "같이 뛰어본 최고의 선수"

4.

[오피셜]화성, 대학 리그 씹어먹은 득점왕 품었다...울산 유망주 김대환 임대 영입 '친형제 듀오 탄생'

5.

"아모림, 당신이 틀렸어" 1400억짜리 맨유 공격수, '아모림 스리백' 버리자마자 3달만에 골맛+첫 멀티골 '쾅쾅'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.