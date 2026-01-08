선수단과 함께하는 특별한 1박2일! 서울 이랜드, 팸투어 참가자 모집
[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드 FC가 2월 열리는 제주 전지훈련 기간 중 선수단과 팬이 교감하는 구단 대표 팬 프렌들리 프로그램 '팸투어'를 개최한다.
이번 팸투어는 2월 7일과 8일 양일간 제주 섬오름 호텔에서 진행되며 제주 맛집 투어, 선수단 훈련 참관 및 스킨십, 선수단과 함께하는 레크리에이션, 김도균 감독과 함께하는 티타임 등 풍성한 프로그램으로 구성됐다.
특히 선수단이 구슬땀을 흘리고 있는 전지훈련 현장을 직접 방문해 훈련 과정을 참관하고 선수들과 소통할 수 있다는 점에서 팬들에게 더욱 특별한 경험을 선사할 예정이다.
참가자는 총 40명으로 오는 16일까지 아너스·파운더스 회원, 지난해 시즌권 및 멤버십 회원, 일반 팬 순으로 선착순 모집한다. 구단 공식 홈페이지 및 앱 내 'FAM TOUR' 카테고리를 통해 신청할 수 있다.
지난해 K리그2 '팬 프렌들리 클럽상' 3관왕을 석권하며 '넘버원 팬 프렌들리 구단'으로 자리매김한 서울 이랜드는 이번 팸투어를 시작으로 2026시즌에도 팬 중심의 차별화된 마케팅과 소통을 지속해 나갈 계획이다.
서울 이랜드 관계자는 "전지훈련지는 선수들이 한 시즌을 준비하는 장소이자 팬들의 관심이 집중되는 곳이다. 이번 팸투어를 통해 선수단과 가까이에서 교감하며 잊지 못할 추억을 만들기를 바란다"고 말했다.
한편, 서울 이랜드는 태국 방콕에서 26일까지 1차 전지훈련 일정을 소화할 예정이다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com
