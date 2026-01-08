[오피셜]화성, 대학 리그 씹어먹은 득점왕 품었다...울산 유망주 김대환 임대 영입 '친형제 듀오 탄생'
|
|
|사진=화성
[스포츠조선 김대식 기자]화성FC가 공격수 김범환을 임대 영입하며 새 시즌 공격진을 보강한다. 김범환은 고려대 소속으로 2025시즌 대학축구 U리그1 권역 득점왕(9경기 6득점)을 기록하며 득점력을 입증한 공격 자원이다.
김범환은 울산HD 유스 출신으로, 연령별 대표팀 소집 명단에 포함되는 등 유망주로서 경험을 쌓아왔다.
김범환은 저돌적인 드리블 돌파와 침투 이후 슈팅과 크로스, 연계 플레이가 강점이다. 전방에서 피지컬을 활용해 버티며 공격 전개를 이어가고, 타이밍 좋은 침투로 박스 안 마무리까지 가져간다.
이번 영입은 형제 동행이라는 점에서도 의미가 있다. 김범환의 친형 김대환은 현재 화성FC에서 활약 중인 수비수로, 한 팀에서 형제가 함께 뛰게 됐다. 구단은 두 선수가 같은 유니폼을 입고 선의의 경쟁과 시너지를 만들어갈 것으로 기대하고 있다.
김범환은"첫 프로 무대를 화성FC라는 좋은 구단에서 할 수 있어서 영광이다. 좋은 지도자분들과 선수들에게 많이 배우고 경쟁하며 제 실력을 마음껏 보여드리겠다."는 소감을 전했다.
형 김대환은 "화성FC에 입단한 동생에게 축하한다고 전해주고 싶다. 함께 그라운드를 밟아 좋은 시너지를 낼 수 있도록 시즌 준비에 최선을 다하겠다."는 소감을 밝혔다.
화성FC는 김범환의 영입을 통해 전방의 옵션을 확장하고, 다양한 전술 변화에 유연하게 대응한다는 계획이다.
김범환은 메디컬 테스트를 마치고 팀 훈련에 합류해 2026시즌을 준비하고 있다.
□ 김범환 선수 프로필
·생년월일: 2006년 9월 12일
·포지션: FW
·국적: 대한민국
·신체조건: 188cm/82kg
·경력: 고려대학교
울산HD(~2026)
