[오피셜]"가족처럼 편하다고 들어 포항행 결심" 2004년생 유망주가 왔다! ' 포항스틸러스, 손승범 영입..."공격적인 축구, 나와 잘 맞을 것"

포항스틸러스는 손승범을 영입하며 측면 옵션의 선택지를 넓혔다. 손승범은 FC서울 유스 출신으로, 2023년 프로 무대에 직행하며 잠재력을 인정받은 자원이다. 2004년생 어린 나이로 '유망주가 빛을 발하는 팀' 포항에서 한 단계 더 도약할 수 있을 것으로 기대된다.
손승범은 빠른 스피드를 바탕으로 측면에서 활발한 움직임을 가져가는 공격수다. 사이드에서 과감한 돌파와 슈팅을 즐기는 플레이가 특징이다. 공격뿐 아니라 수비 가담과 경합에서도 적극적인 모습을 보이며 공수 양면에서 에너지를 불어넣는 플레이가 특징이다. 많은 활동량과 직선적인 플레이로 팀 공격에 활력을 더할 수 있는 자원으로 평가된다.
손승범은 "포항스틸러스는 시설을 포함해 전반적인 환경이 운동에 집중하기 좋다고 잘 알려져 있고 선수단 분위기도 가족처럼 편하다고 들어 포항행을 결심하게 됐다"며 "패스할 때는 패스를 하고 직선적으로 나갈 때는 과감하게 나가는 포항의 공격적인 축구가 나와 잘 맞을 것이라 생각한다. 내 장점을 살려 팀에 도움이 될 수 있는 선수가 되고 싶다"고 소감을 밝혔다. 이현석 기자 digh1229@sportschosun.com