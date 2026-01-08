[오피셜]"가족처럼 편하다고 들어 포항행 결심" 2004년생 유망주가 왔다! ' 포항스틸러스, 손승범 영입..."공격적인 축구, 나와 잘 맞을 것"

기사입력 2026-01-08 16:19


[오피셜]"가족처럼 편하다고 들어 포항행 결심" 2004년생 유망주가 왔…

[오피셜]"가족처럼 편하다고 들어 포항행 결심" 2004년생 유망주가 왔…

[스포츠조선 이현석 기자]포항스틸러스가 손승범의 합류로 공격진에 활력을 불어넣었다.

포항스틸러스는 손승범을 영입하며 측면 옵션의 선택지를 넓혔다. 손승범은 FC서울 유스 출신으로, 2023년 프로 무대에 직행하며 잠재력을 인정받은 자원이다. 2004년생 어린 나이로 '유망주가 빛을 발하는 팀' 포항에서 한 단계 더 도약할 수 있을 것으로 기대된다.

손승범은 빠른 스피드를 바탕으로 측면에서 활발한 움직임을 가져가는 공격수다. 사이드에서 과감한 돌파와 슈팅을 즐기는 플레이가 특징이다. 공격뿐 아니라 수비 가담과 경합에서도 적극적인 모습을 보이며 공수 양면에서 에너지를 불어넣는 플레이가 특징이다. 많은 활동량과 직선적인 플레이로 팀 공격에 활력을 더할 수 있는 자원으로 평가된다.

손승범은 "포항스틸러스는 시설을 포함해 전반적인 환경이 운동에 집중하기 좋다고 잘 알려져 있고 선수단 분위기도 가족처럼 편하다고 들어 포항행을 결심하게 됐다"며 "패스할 때는 패스를 하고 직선적으로 나갈 때는 과감하게 나가는 포항의 공격적인 축구가 나와 잘 맞을 것이라 생각한다. 내 장점을 살려 팀에 도움이 될 수 있는 선수가 되고 싶다"고 소감을 밝혔다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

SNS스타 우미, 캄보디아서 노숙자로 발견…“남친 말 믿었다가 성매매 피해”

2.

방송 뜸한 김제동, 근황 공개됐다..윤종신·이적과 집들이 "오랜 독거의 내공 담겨"

3.

[종합] 영정은 정우성이, 훈장은 이정재가..故안성기 마지막 길 설경구→주지훈 함께한다

4.

[SC현장] "한소희·전종서=대체불가 케미"…'프로젝트 Y', 2026년 새해 포문 열 '버디 액션물'(종합)

5.

현주엽, 40kg 빠진 충격 근황 "허리사이즈 10cm 줄어"

스포츠 많이본뉴스
1.

한화, '이승엽 코치 영입' 巨人과 실전 담금질-롯데는 올해도 형제대결…흥미진진 '스프링캠프 한-일전' 일정은

2.

[공식발표] 롯데도 FA 떴다! 2026년 1호 계약 → 현역 홀드 2위 베테랑 김상수 '1년 3억원'

3.

한국 최고의 유망주다운 선택, 1초 만에 손흥민 샤라웃! "같이 뛰어본 최고의 선수"

4.

[오피셜]화성, 대학 리그 씹어먹은 득점왕 품었다...울산 유망주 김대환 임대 영입 '친형제 듀오 탄생'

5.

"아모림, 당신이 틀렸어" 1400억짜리 맨유 공격수, '아모림 스리백' 버리자마자 3달만에 골맛+첫 멀티골 '쾅쾅'

스포츠 많이본뉴스
1.

한화, '이승엽 코치 영입' 巨人과 실전 담금질-롯데는 올해도 형제대결…흥미진진 '스프링캠프 한-일전' 일정은

2.

[공식발표] 롯데도 FA 떴다! 2026년 1호 계약 → 현역 홀드 2위 베테랑 김상수 '1년 3억원'

3.

한국 최고의 유망주다운 선택, 1초 만에 손흥민 샤라웃! "같이 뛰어본 최고의 선수"

4.

[오피셜]화성, 대학 리그 씹어먹은 득점왕 품었다...울산 유망주 김대환 임대 영입 '친형제 듀오 탄생'

5.

"아모림, 당신이 틀렸어" 1400억짜리 맨유 공격수, '아모림 스리백' 버리자마자 3달만에 골맛+첫 멀티골 '쾅쾅'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.