[오피셜]'아시안게임 금메달→코리아컵 우승 GK 품었다!' 안양, ‘검증된 수문장’ 골키퍼 김정훈 영입

김정훈은 고등학교 3학년이 되던 해인 2019시즌, 전북과 준프로 계약을 체결하며 프로 선수가 됐다. 이후 2021시즌 개막전에서 교체출전하며 K리그1 데뷔전을 치렀다. 이후 김천상무를 통해 군복무를 해결한 그는 2023시즌을 앞두고 전북으로 돌아와 2025시즌까지 활약했다. 이후 2026시즌을 앞두고 안양으로 이적하게 됐다. 통산 기록은 K리그1 47경기 44실점 12클린시트.
김정훈은 대한민국 U17, U20, U23 대표팀을 모두 경험했다. 또한 2022 항저우 아시안게임에도 출전해 금메달을 획득하는 등 다양한 경험을 쌓았다. 또한 안정적인 경기력과 선방능력은 물론, 양발을 잘 사용하고 시야와 정확도가 뛰어난 골키퍼로 평가받고 있기 때문에 FC안양의 골문 강화에 큰 도움이 되리라는 전망이다.
안양에 합류한 김정훈은 "FC안양의 부름을 받게 돼서 영광이다. 상대팀으로 안양을 만났을 때 낭만 있는 팀이라고 생각했었는데 안양에 합류하게 돼서 기쁘다"며 "열정 있는 팬들이 있는 경기장에서 뛰게 된다고 생각하니 영광이다. 더 좋은 모습 보여드릴테니 많이 응원해주시면 감사하겠다"고 소감을 밝혔다.