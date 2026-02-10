[대학축구]'디펜딩 챔피언' 전주대, 강서대 5-0 제압…초반부터 다득점 경기 폭발

초반부터 다득점 경기가 쏟아졌다.제62회 춘계대학축구연맹전 통영기 예선 첫 경기가 10일 경남 통영 일원에서 펼쳐졌다. '디펜딩 챔피언' 전주대는 강서대를 5대0으로 잡으며 환호했다. 우석대는 청운대를 상대로 6골을 몰아 넣으며 6대0 승리를 챙겼다. 한남대도 첫 경기부터 6골을 폭발했다. 연성대를 6대1로 대파했다. 이 밖에 동국대는 강동대, 청주대는 순복음총회신학교, 상지대는 건국대를 각각 5대1로 잡고 첫 승리를 신고했다.김가을 기자 epi17@sportschosun.com◇제62회 춘계대학축구연맹전 통영기 예선 1일차 전적(10일)대구대 2-2 성균관대동명대 2-0 경일대우석대 6-0 청운대전주대 5-0 강서대남부대 3-0 원광대동국대 5-1 강동대청주대 5-1 순복음총회신학교울산대 2-1 선문대한양대 4-0 수성대중원대 2-1 명지대신성대 3-1 경민대제주관광대 1-0 동강대조선대 2-2 동아대숭실대 5-0 세경대예원예술대 5-1 전남과학대상지대 5-1 건국대한남대 6-1 연성대대구과학대 3-3 제주한라대인제대 2-1 광주대안동과학대 1-1 배재대