[대학축구]'디펜딩 챔피언' 전주대, 강서대 5-0 제압…초반부터 다득점 경기 폭발

기사입력 2026-02-10 23:27


[대학축구]'디펜딩 챔피언' 전주대, 강서대 5-0 제압…초반부터 다득점…
자료사진. 사진제공=한국대학축구연맹

[스포츠조선 김가을 기자]초반부터 다득점 경기가 쏟아졌다.

제62회 춘계대학축구연맹전 통영기 예선 첫 경기가 10일 경남 통영 일원에서 펼쳐졌다. '디펜딩 챔피언' 전주대는 강서대를 5대0으로 잡으며 환호했다. 우석대는 청운대를 상대로 6골을 몰아 넣으며 6대0 승리를 챙겼다. 한남대도 첫 경기부터 6골을 폭발했다. 연성대를 6대1로 대파했다. 이 밖에 동국대는 강동대, 청주대는 순복음총회신학교, 상지대는 건국대를 각각 5대1로 잡고 첫 승리를 신고했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

제62회 춘계대학축구연맹전 통영기 예선 1일차 전적(10일)

대구대 2-2 성균관대

동명대 2-0 경일대

우석대 6-0 청운대

전주대 5-0 강서대


남부대 3-0 원광대

동국대 5-1 강동대

청주대 5-1 순복음총회신학교

울산대 2-1 선문대

한양대 4-0 수성대

중원대 2-1 명지대

신성대 3-1 경민대

제주관광대 1-0 동강대

조선대 2-2 동아대

숭실대 5-0 세경대

예원예술대 5-1 전남과학대

상지대 5-1 건국대

한남대 6-1 연성대

대구과학대 3-3 제주한라대

인제대 2-1 광주대

안동과학대 1-1 배재대

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[속보] 백종원, 오늘(10일) 안타까운 모친상 비보..소유진 시모상

2.

박정민 공연 5분 전 '날벼락' 취소..."110% 환불이 문제냐" 관객들 뿔났다

3.

'故 최진실 절친' 엄정화, 딸 최준희 챙겼다..이태원서 오붓 데이트 "엄탱씨♥"

4.

이지혜, 두 딸 '영유' 보냈으면서 "안 보내도 후회 안 해"…맘카페 갑론을박

5.

조세호, 활동 잠정 중단에도 의리는 지켰다…남창희 결혼식 사회

스포츠 많이본뉴스
1.

"또 오노의 미국이라니" 韓 쇼트트랙 대통곡! 눈시울 붉어진 김길리…왜 어드밴스 안되나

2.

"中 이미 귀화했는데" 린샤오쥔, 임효준 '중계 논란'…캐스터, 뒤늦게 번복 해프닝

3.

[밀라노 LIVE]'밀라노에 떨어진 美 폭탄' 하필 韓 쇼트트랙 앞이었다...혼성계주 금메달 도전 다시 좌절→결선 진출 실패

4.

[밀라노 LIVE]'미국 꽈당!'→'편안한 1위' 한국, 혼성 계주 예선 가볍게 통과...준결선 진출 성공

5.

[밀라노 LIVE]'괴력의 단지누, 첫 1위'→'헝가리 귀화' 문원준은 3위...분전한 신동민, 남자 1000m 2위 통과

스포츠 많이본뉴스
1.

"또 오노의 미국이라니" 韓 쇼트트랙 대통곡! 눈시울 붉어진 김길리…왜 어드밴스 안되나

2.

"中 이미 귀화했는데" 린샤오쥔, 임효준 '중계 논란'…캐스터, 뒤늦게 번복 해프닝

3.

[밀라노 LIVE]'밀라노에 떨어진 美 폭탄' 하필 韓 쇼트트랙 앞이었다...혼성계주 금메달 도전 다시 좌절→결선 진출 실패

4.

[밀라노 LIVE]'미국 꽈당!'→'편안한 1위' 한국, 혼성 계주 예선 가볍게 통과...준결선 진출 성공

5.

[밀라노 LIVE]'괴력의 단지누, 첫 1위'→'헝가리 귀화' 문원준은 3위...분전한 신동민, 남자 1000m 2위 통과

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.