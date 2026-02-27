"맨유 시절, 난 제일 우울했다" 935억 풀백 충격 고백..."혼자서 게임만 했다, 정신적으로 힘들어"

최종수정 2026-02-27 21:51

"맨유 시절, 난 제일 우울했다" 935억 풀백 충격 고백..."혼자서 …
사진=스카이 스포츠

[스포츠조선 김대식 기자]아론 완-비사카는 맨체스터 유나이티드에서 썩 행복하지 않았다고 고백했다.

완-비사카는 27일(한국시각) 영국 데일리 메일과의 인터뷰에서 맨유 시절 느꼈던 감정을 솔직하게 고백했다.

완 비사카는 영국 런던을 떠나서 맨체스터에서 적응하는 게 너무 어려웠다고 고백했다. "나는 항상 런던의 집, 익숙한 사람들과 장소들 속에서 편안함을 느껴왔다. 그래서 하룻밤 사이에 모든 것이 바뀌는 상황에 적응하는 게 어려웠다. 대부분의 날은 혼자 집에 있으면서 잘 때까지 플레이스테이션만 했다. 힘들었다. 아마 내가 느꼈던 감정 중 가장 바닥이었을 것"이라고 충격적인 고백을 털어놨다.

완-비사카는 크리스탈 팰리스에서 성장했다. 1군에 진입했을 때 완-비사카는 윙어였다. 하지만 윙어치고는 드리블과 마무리 능력이 좋지 않아서 1군 경기를 제대로 뛰지도 못했다. 2018~2019시즌 완-비사카의 인생이 달라졌다. 완-비사카는 운동능력과 태클을 기반으로 풀백으로 포지션을 변경했다. 신의 한수였다. 곧바로 팰리스의 주전이 됐다.
"맨유 시절, 난 제일 우울했다" 935억 풀백 충격 고백..."혼자서 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
1시즌 만에 맨유가 완-비사카를 데려가기 위해 5500만유로(약 935억원)를 지불했다. 풀백으로서는 굉장히 비싼 이적료였다. 그렇게 맨유로 향했지만 완-비사카는 맨유에 자리잡지 못했다는 평가를 받는다. 올레 군나르 솔샤르 감독 시절에는 주전으로 낙점받아서 거의 매 경기 나왔지만 솔샤르 감독이 경질된 후 입지가 급격히 추락했다. 결국 빅클럽 풀백으로서는 패스와 크로스가 너무 아쉬웠다는 평가다. 2024년 여름에 웨스트햄으로 이적한 뒤에는 다시 웃음을 되찾았다.

완-비사카는 "나는 늘 조용히 지낸다. 탈의실은 분명 개성이 강한 선수들로 가득했고, 내가 다른 편이긴 했지만 선수들 덕분에 오히려 적응하기 쉬웠다"며 선수들과는 잘 맞았다고 말했다. 이어 "솔샤르 감독과의 관계는 처음부터 좋았다. 그는 훌륭한 사람이고, 우리는 정말 잘 맞았다"며 초반에는 팀에 잘 적응했다고 고백했다.


"맨유 시절, 난 제일 우울했다" 935억 풀백 충격 고백..."혼자서 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
솔샤르 감독이 떠난 뒤에가 문제였다. "랄프 랑닉 임시 감독이 왔을 때는 나에게 가장 좋은 시기가 아니었고, 비판도 많았다. 결국 나는 그 모든 걸 차단하고, 잡음을 무시하며 나 자신에게만 집중하기로 했다"며 어려운 시기가 찾아왔다고 고백했다.

에릭 텐 하흐 감독은 완-비사카에게 좋은 기억을 남기지 못했다. "어려웠다. 텐 하흐 감독은 오자마자 나에게 '계획에 없다'고 말했기 때문이다. 그런데 내가 떠나려고 하자, 그는 또 내가 가는 걸 원하지 않는다고 했다. 이해할 수 없었다. 다음에 뭘 해야 할지 계속 고민하게 만들어서 정신적으로 힘들었다"고 털어놨다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유명 남자 아이돌 여친 폭로글 "나와 교제 중 여러 유흥업소서 부적절 관계"

2.

서동주, 긴급 구조 요청..“혹시 몰라 다시 올립니다. 안락사 30분 전”

3.

CCTV에 그 장면 포착..유명 PD 정 씨, ‘후배 강제추행 혐의’ 불구속 기소

4.

강아지별로 떠난 꽃분이 마지막 모습..'나혼산' 추모 영상 '뭉클'

5.

김현중, '꽃남' 시절 수입 직접 밝혔다 "100억 이상...자고 일어나면 CF 찍어"

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]"콜 팔머 나와!" 이강인-조규성 VS EPL, 김민재 VS 세리에A, 이재성 VS 체코 '성사'…챔스-유로파-콘퍼러스 16강 대진 발표

2.

"황희찬 없어도 괜찮아!" 울버햄튼 고추가루 부대 변신. 리그 3위 아스턴 빌라에 반전의 승리

3.

파란만장 리오넬 메시. 심판실 쳐 들어갔던 메시, 이번에는 친선전 관중 난입에 쓰러져... 허탈한 표정, 그래도 결승골 주인공

4.

드디어 그가 돌아온다. SGA 25일 만에 출격. NBA 전무후무 대기록 달성할까

5.

SSG 4번타자 김재환 출동한다→ 라쿠텐 2군 이리 나와! [미야자키 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]"콜 팔머 나와!" 이강인-조규성 VS EPL, 김민재 VS 세리에A, 이재성 VS 체코 '성사'…챔스-유로파-콘퍼러스 16강 대진 발표

2.

"황희찬 없어도 괜찮아!" 울버햄튼 고추가루 부대 변신. 리그 3위 아스턴 빌라에 반전의 승리

3.

파란만장 리오넬 메시. 심판실 쳐 들어갔던 메시, 이번에는 친선전 관중 난입에 쓰러져... 허탈한 표정, 그래도 결승골 주인공

4.

드디어 그가 돌아온다. SGA 25일 만에 출격. NBA 전무후무 대기록 달성할까

5.

SSG 4번타자 김재환 출동한다→ 라쿠텐 2군 이리 나와! [미야자키 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.