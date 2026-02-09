'미친 기세' 김시우, 또 피닉스 오픈 3위 입상...3개 대회 연속 톱10, '개인최고' 랭킹 26위 점프

기사입력 2026-02-09 16:23


'미친 기세' 김시우, 또 피닉스 오픈 3위 입상...3개 대회 연속 톱…
Si Woo Kim, of South Korea, hits his tee shot at the second hole during the final round of the Phoenix Open golf tournament Sunday, Feb. 8, 2026, in Scottsdale, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 정현석 기자]2026년, 뭔가 큰 일을 낼 기세다.

PGA에서 활약중인 김시우의 상승세가 심상치 않다. 3개 대회 연속 톱10이다.

김시우는 9일(한국시각) 미국 애리조나주 스코츠데일의 TPC 스코츠데일 스타디움코스(파71·7261야드)에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 WM 피닉스오픈(총상금 960만달러) 대회 마지막 날 4라운드에서 보기 없이 버디 3개로 3언더파 68타를 기록, 최종 합계 15언더파 269타로 세계 랭킹 1위 스코티 셰플러(미국) 등과 함께 공동 3위로 대회를 마쳤다.

이로써 김시우는 아메리칸 익스프레스 공동 6위, 지난주 파머스 인슈어런스오픈 준우승에 이어 최근 3개 대회 연속 '톱10'의 거침 없는 상승세를 이어갔다.


'미친 기세' 김시우, 또 피닉스 오픈 3위 입상...3개 대회 연속 톱…
Chris Gotterup kisses the winner's trophy as he poses for photographs after winning the Phoenix Open golf tournament Sunday, Feb. 8, 2026, in Scottsdale, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
우승도 할 수 있었다.

3라운드까지 선두에 1타 뒤진 공동 2위였던 김시우는 이날 1, 3번 홀에서 버디를 기록하며 14언더파로 단독 1위에 오르며 기대감을 부풀렸다. 그러나 4번부터 14번 홀까지 11개 홀 연속 파 행진을 하는 사이 타수를 줄인 다른 선수들에게 추월을 허용하고 말았다.

공동 3위 상금 43만9680달러를 받은 김시우는 이번 시즌 4개 대회에서만 상금 170만 8천755달러(약 25억원)를 기록하며 시즌 상금 20억원을 훌쩍 넘겼다.

최종 합계 16언더파 268타를 기록한 크리스 고터럽(미국)이 마쓰야마 히데키(일본)와의 연장전을 끝에 연장 첫 홀 18번 홀(파4)에서 버디를 잡으며 시즌 2승째를 기록했다. 우승 상금은 172만8천달러(약 25억3천만원). 투어 통산 4승을 거둔 고터럽은 올해 소니오픈에 이어 가장 먼저 시즌 2승 고지에 올랐다.


최근 상승세 속에 김시우는 이날 발표된 남자 골프 세계 랭킹에서 지난주 30위보다 4계단 오른 26위에 이름을 올렸다. 종전 최고 순위 28위(2017년)보다 2계단 높은 개인 최고 순위다.

김시우는 올해 출전한 PGA 투어 4개 대회에서 준우승 1회, 3위 1회 등 3차례 '톱10'을 기록하며 승승장구하고 있다. 지난해 연말 세계 랭킹이 47위였음을 감안하면 가파른 상승세다.

피닉스오픈 우승으로 올해 2승 고지에 선착한 고터럽은 16위에서 5위로 올랐다. 한국 선수로는 임성재가 64위, 안병훈은 107위를 기록했다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

티파니, ♥변요한과 결혼 전제...커플링+멘트 풀세팅 "언제까지라도 함께"

2.

김우리 '2억 포르쉐'가 샌드위치처럼…연쇄 추돌 사고 현장 공개

3.

이영지 3억 기부 훈훈했지만 현실은 씁쓸..23명 노쇼에 10만 지원자 허탈

4.

조혜련, 요즘 미모 물올랐나…재혼 12년 만에 공개 구혼 받았다('말자쇼')

5.

서유리, ♥7세 연하 법조계 남친 공개..명품 선물 자랑 "매일 생일이었으면"

스포츠 많이본뉴스
1.

美 매체 집중 조명! '사이영상 후보' "LAD의 류현진 WBC 나온대"…김혜성과 인연 깊어→'1호' 박찬호도 언급

2.

"한국 대표팀 주장은 SF 이정후" 미국도 관심 집중→키움 시절보다 잘할까…"한국서 엄청난 인기"

3.

"대충격!" '괴물수비수' KIM, 명단 완전 OUT…콤파니 '공식입장' 나왔다 "건전한 경쟁 필요, 이번엔 김민재였다"

4.

'생태계 파괴' 맹비난에도 끄떡없다…"5860억도 우리는 감당돼", 비결은 '오타니 수익'?

5.

'돌아온 지메시' 지소연 수원FC 주장 완장 찼다! '레전드' 이은미 플레잉코치→수석코치로 '원팀' 이끈다[공식발표]

스포츠 많이본뉴스
1.

美 매체 집중 조명! '사이영상 후보' "LAD의 류현진 WBC 나온대"…김혜성과 인연 깊어→'1호' 박찬호도 언급

2.

"한국 대표팀 주장은 SF 이정후" 미국도 관심 집중→키움 시절보다 잘할까…"한국서 엄청난 인기"

3.

"대충격!" '괴물수비수' KIM, 명단 완전 OUT…콤파니 '공식입장' 나왔다 "건전한 경쟁 필요, 이번엔 김민재였다"

4.

'생태계 파괴' 맹비난에도 끄떡없다…"5860억도 우리는 감당돼", 비결은 '오타니 수익'?

5.

'돌아온 지메시' 지소연 수원FC 주장 완장 찼다! '레전드' 이은미 플레잉코치→수석코치로 '원팀' 이끈다[공식발표]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.