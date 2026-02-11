길어진 겨울, 멀리가긴 힘들고… 日 규슈가 답일까. 항공편 매일 운항→골프여행 수요 회복 신호

기사입력 2026-02-11 11:48


길어진 겨울, 멀리가긴 힘들고… 日 규슈가 답일까. 항공편 매일 운항→골…
구마모토

[스포츠조선 정현석 기자]일본 골프·여행 수요가 회복 국면에 접어들고 있다.

겨울 국내 비수기를 맞아 규슈 지역을 중심으로 한 체류형 여행이 늘어나면서, 항공 노선 운영에서 회복 흐름이 나타나고 있다.

대한항공은 2026년 하계 시즌(3월 29일~10월 24일)을 기준으로 인천-가고시마, 인천-구마모토 노선의 운항계획을 확정했다.

가고시마 노선은 5월 31일까지 주 7회 운항 후, 6월 2일부터 10월 24일까지는 주 3회(화·목·토)로 조정된다. 반면 구마모토 노선은 하계 시즌 종료 시점까지 주 7회 운항을 유지한다.

운항 시간 역시 일본 여행 수요에 맞춰 편성됐다.

인천-가고시마 노선은 오후 4시 20분 출발, 저녁 7시 55분 귀국 일정이며, 인천-구마모토 노선은 오후 4시 출발, 밤 8시 55분 인천 도착이다. 퇴근 후 출발이 가능한 일정이라는 점이 특징.


길어진 겨울, 멀리가긴 힘들고… 日 규슈가 답일까. 항공편 매일 운항→골…
가고시마공항
업계에서는 이번 운항계획이 단순 관광 수요보다는 골프·온천·리조트를 중심으로 한 중·장기 체류형 여행 수요를 반영한 결과로 보고 있다. 가고시마와 구마모토는 공항 접근성이 뛰어나고, 자연환경과 골프 인프라를 동시에 갖춘 지역으로 재방문율이 높은 일본 대표 골프 여행지로 꼽힌다.

이 같은 흐름 속에서 현지 골프장을 인수한 한국기업의 기대감도 커지고 있다. 쇼골프는 "가고시마의 사츠마골프&온천리조트와 구마모토의 아카미즈 골프리조트를 직접 운영, 연계하며 한국 골퍼들의 규슈 골프 여행 수요를 지속적으로 확대하고 있다"고 설명했다.

사진제공=쇼골프

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이지혜, '영유 안 가도 돼' 발언 후폭풍… "지혜 씨는 보냈잖아요" 댓글로 시끌

2.

유재석, '명품 12개월 할부'하던 신인이 '41억 납세왕' 되기까지… 울컥하게 하는 인생역전

3.

[SC줌人] 청룡 휩쓴 이성민, 예능판도 접수…‘풍향고2’→‘미우새’ 장악

4.

'사이다 상담' 이호선 교수 남편의 놀라운 정체...'날 버티게 해주는 존재' 유튜브 스타 신학자

5.

'‘600억 자산설' 전현무, 무심결에 곽튜브 재산 폭로 "신혼집 150평 이잖아"

스포츠 많이본뉴스
1.

[밀라노 LIVE]불운이었던 김길리-美 충돌...눈앞에서 본 '세계 랭킹 1위'의 한 마디, "쇼트트랙, 운도 필요해"

2.

충격! 女크로스컨트리 韓선수 2명 '불법 물질 실격' 망신...장비검사서 '환경오염X전면금지' 불소 왁스 검출[밀라노-코르티나2026]

3.

홍명보호 이게 무슨 날벼락인가...중원 파괴됐다, 박용우-원두재 이어 백승호까지? 어깨 부상으로 교체돼

4.

'韓스키 레전드' 김나미 부단장→'18세 괴물보더'유승은에게 대통령 축전 전달... '약속의 땅' 리비뇨, 오늘은 최가온의 시간[밀라노-코르티나2026]

5.

[공식발표]문동주, WBC 2라운드부터 출전 가능! DPP 포함…류지현호, 배찬승 -김택연-유영찬도 등록

스포츠 많이본뉴스
1.

[밀라노 LIVE]불운이었던 김길리-美 충돌...눈앞에서 본 '세계 랭킹 1위'의 한 마디, "쇼트트랙, 운도 필요해"

2.

충격! 女크로스컨트리 韓선수 2명 '불법 물질 실격' 망신...장비검사서 '환경오염X전면금지' 불소 왁스 검출[밀라노-코르티나2026]

3.

홍명보호 이게 무슨 날벼락인가...중원 파괴됐다, 박용우-원두재 이어 백승호까지? 어깨 부상으로 교체돼

4.

'韓스키 레전드' 김나미 부단장→'18세 괴물보더'유승은에게 대통령 축전 전달... '약속의 땅' 리비뇨, 오늘은 최가온의 시간[밀라노-코르티나2026]

5.

[공식발표]문동주, WBC 2라운드부터 출전 가능! DPP 포함…류지현호, 배찬승 -김택연-유영찬도 등록

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.