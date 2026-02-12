여성용 클럽, 젝시오가 대세, 남성용은? 골프존커머스, 1월 골프클럽 판매 순위 공개

|
[스포츠조선 정현석 기자]골프존커머스는 지난 1월 골프존마켓 매장에서 고객들이 가장 많이 선택한 골프클럽 브랜드와 모델을 12일 발표했다. 골프 클럽 선택의 으뜸 기준은 관용성인 것으로 나타났다.
남성용 유틸리티는 1위 핑 G440, 2위 테일러메이드 Qi4D, 3위 테일러메이드 Qi35, 4위 스릭슨 ZXI 시리즈, 5위 캘러웨이 ELYTE 순으로 조사됐다.
여성용 우드는 1위 젝시오 XXIO 13, 2위 테일러메이드 24 글로리, 3위 테일러메이드 Qi4D, 4위 테일러메이드 Qi35, 5위 혼마 KIWAMI VI가 차지했다.
여성용 유틸리티는 1위 젝시오 XXIO 13, 2위 테일러메이드 24 글로리, 3위 테일러메이드 Qi4D, 4위 혼마 KIWAMI VI, 5위 테일러메이드 Qi35 순으로 조사됐다.
여성용 아이언은 1위 젝시오 XXIO 13, 2위 혼마 KIWAMI VI, 3위 테일러메이드 24 글로리, 4위 테일러메이드 P790 25, 5위 마제스티 GOLD5로 집계됐다.
한편, 골프공 판매 순위 1위는 타이틀리스트 2025 PRO V1(V1X 포함)이었다.
2위 테일러메이드 TM 스트라이프, 3위 브리지스톤 TOUR B, 4위 스릭슨 25 소프트필, 5위 브리지스톤 E12 CONTACT B가 뒤를 이었다.
골프존커머스는 "골프존마켓에서 공개한 월별 클럽 판매 데이터가 고객분들의 현명한 골프용품 쇼핑에 도움이 되기를 바란다"며, "2026년에도 안전하고 즐거운 라운드를 즐기실 수 있도록 유익한 정보를 제공하기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.
골프존커머스는 오프라인 매장 '골프존마켓'을 전국 111개 지점에서 운영하고 있다. 온라인 '골프존마켓몰' 과 '골핑'도 운영하고 있다. 개인별 신체 특성에 따라 맞춤 클럽을 제안하는 피팅센터 '트루핏'과 중고클럽 전문관 '골프존마켓 이웃'등 차별화된 서비스를 제공하고 있다.
한편, 판매 순위 상위권에 있는 혼마 KIWAMI VI, 마제스티 GOLD5 클럽은 골프존마켓에서 단독으로 판매중이다.