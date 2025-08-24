스포츠조선

포스코그룹, 안전 특별점검회의 개최 혁신 방안 논의

기사입력 2025-08-24 17:05


포스코그룹, 안전 특별점검회의 개최 혁신 방안 논의

포스코그룹이 최근 '그룹 안전 특별점검회의'를 열어 그룹 각 사업장의 긴급 안전점검 결과를 공유하고, 안전 혁신을 위한 방안을 논의했다고 24일 밝혔다.

포스코에 따르면 지난 22일 진행된 그룹 안전 특별점검회의는 장인화 회장이 직접 주재, 김성호 포스코 노조위원장과 10개 사업회사 대표 및 그룹안전특별진단TF의 외부 자문위원 등이 참석해 포스코이앤씨 긴급 안전점검 결과 등 사업회사별 안전현안을 토의했다. 특히 작업자들이 현장의 위험을 즉시 제보할 수 있도록 18일부터 시행한 '통합 안전제보 시스템' 참여를 독려했다.

장 회장은 "그룹 사업장에서 모든 작업자들이 안전하게 일하고 귀가할 수 있도록 현장의 목소리를 경청해서 직원이 재해예방의 주체이자 서로의 보호자가 되는 안전 관리체제로의 혁신에 힘써달라"며 특히 "안전 전문회사, 산재가족돌봄재단 설립 등 현재 검토가 진행 중인 안전 관리 혁신 계획을 차질 없이 조속히 수행해 달라"고 전했다.

앞서 20일에는 포스코 본사 대회의장에서 'CEO와 함께하는 안전공감 토크' 간담회가 열렸다. 각 분야의 직원 80여 명은 '현장 안전을 독립적으로 판단할 수 있는 안전기구 신설', '안전문화 저변 확대를 위한 포상 등 동기부여 확대'를 비롯한 다양한 의견을 냈다. 당시 장 회장은 당장 실행 가능한 의견에 대해서는 적극 반영을 지시하면서 "오늘의 안전이 우리의 내일을 지킨다. 우리 모두가 안전혁신의 주체로서 안전한 일터를 만드는 데 동참해 달라"며 "CEO인 나부터 안전문화 정착을 위해 현장중심 경영활동에 앞장서겠다"고 강조했다.

장 회장은 지난 14일에 유럽에 위치한 글로벌 안전 컨설팅 및 검·인증 전문 기업을 방문해 최신 안전 관리기법과 유럽의 대표적인 안전 관련 정책 등 선진 사례를 벤치마킹하고 포스코그룹 안전 관리체계를 보강하기 위한 협력 방안을 논의했다. 포스코그룹은 향후 글로벌 안전 전문기업과의 협업을 강화해 나갈 방침이다.

포스코는 장 회장을 필두로 모든 경영층이 안전한 일터 확보를 위해 현장에서 직원들과 소통하고 안전 관리 혁신에 지속한다는 계획이다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'공개 열애' 김지석♥이주명, 하와이 여행 포착..팔짱 끼고 '쇼핑 데이트'

2.

'박시은♥' 진태현, 딸 입양한지 1년..기쁜 소식 전했다 "양아버지 제대로 만났습니다"

3.

‘유상무♥’ 김연지, 발리 여행 중 도난 피해..범인은 원숭이 “킹받네”

4.

추성훈, 딸 위해 '라라핑' 변신까지.."사랑! 용돈 아껴 써주세요"

5.

'현빈♥' 손예진, 子 아침식사 정성 넘쳐흐를 듯…"아들맘이란 이런 것"

연예 많이본뉴스
1.

'공개 열애' 김지석♥이주명, 하와이 여행 포착..팔짱 끼고 '쇼핑 데이트'

2.

'박시은♥' 진태현, 딸 입양한지 1년..기쁜 소식 전했다 "양아버지 제대로 만났습니다"

3.

‘유상무♥’ 김연지, 발리 여행 중 도난 피해..범인은 원숭이 “킹받네”

4.

추성훈, 딸 위해 '라라핑' 변신까지.."사랑! 용돈 아껴 써주세요"

5.

'현빈♥' 손예진, 子 아침식사 정성 넘쳐흐를 듯…"아들맘이란 이런 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

'성폭행 혐의'에 ML 퇴출, 日에서도 사고쳤다…"감정 억눌러야 한다" 일침

2.

손흥민 MLS 정복 'HERE WE GO!' 환상적인 데뷔골+MOM에 미국도, 유럽도 '화들짝'..."월드클래스 득점"

3.

'손흥민 없이도 대기록' 토트넘 지휘봉 잡자마자 '맨시티 킬러' 등극…프랭크, 무리뉴→콘테 이어 '과르디올라' 두 번 울렸다

4.

'이제 SON이야, 베컴이야' 손흥민 MLS 첫 골은 환상 프리킥! 美가 더 흥분 "루브르에 걸어야...월드클래스 데뷔골"

5.

손목 뼈가 부러졌는데, 그 통증을 참고 안타까지...베테랑의 눈물 겨운 투혼이, KT 일깨울까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.