필립스, 추석명절 해외여행 휴대성과 실용성 겸비한 필수템 소개!!

10월 초 개천절과 추석, 한글날까지 이어지는 '황금연휴'가 다가오고 있다. 10일 하루만 연차를 쓰면 최장 열흘간 휴가를 즐길 수 있어 해외여행 수요가 크게 늘 전망이다. 실제로 한 여행 플랫폼이 앱 이용자 642명을 대상으로 진행한 조사에서, 응답자의 72.3%가 징검다리 휴일에 연차를 붙여 최장 열흘의 휴가를 계획하고 있다고 답했으며, 이번 연휴 기간 평균 6일간 해외여행을 떠날 예정이라고 응답했다. 황금연휴간 해외여행을 준비하는 이들을 위해 휴대성과 실용성을 겸비한 여행 필수템을 소개한다.
여행지에서는 맛집 투어나 간식으로 평소보다 많은 음식을 먹게되고, 이로인해 음식물이 치아 사이에 끼기 쉽다. 휴대용 구강세정기는 언제 어디서나 휴대하기 좋으며, 강력한 수압으로 치아 사이에 낀 음식물을 빠르게 제거해 상쾌함을 유지해준다.
장거리 비행에서는 음악이나 영화를 즐기며 시간을 보내는 경우가 많다. 이때 무선 헤드폰은 소음을 차단해 낮은 볼륨에서도 선명한 소리를 제공하고, 귀압박이 덜해 장시간 착용에도 편안하다.
다이슨 '온트랙 노이즈 캔슬링 헤드폰'은 장시간 착용의 편안함을 고려해 설계됐다. 마이크로파이버 이어쿠션과 고탄성폼 소재가 귀 눌림을 줄여주며, 8개의 마이크가 주변 소음을 초당 38만 4000번 모니터링하는 첨단 노이즈 캔슬링(ANC) 알고리즘을 통해 최대 40dB 소음을 차단한다.
여행중 쇼핑이나 기념품으로 짐이 늘어나면 수하물 무게가 규정을 초과 할 수 있다. 여행용 전자저울을 활용하면 사전에 무게를 확인해 불필요한 비용과 불편을 줄일 수 있다.
슈피겐 여행용 캐리어 저울 'E500'은 간단하고 정확하게 수하물 무게를 측정 할 수 있는 디지털저울이다. 견고한 알루미늄 소재로 최대 50㎏까지 측정 가능하며, 가방을 스트랩에 걸어 들어 올리면 무게가 측정된다. 또한 LED Backlit 디스플레이가 적용돼 어두운 곳에서도 쉽게 확인 할 수 있다.
여행지에서는 평소보다 많이 걷게돼 다리와 허리에 피로가 쉽게 쌓인다. 이를 방치하면 다음날 일정에 영향을 줄 수 있어, 간편하게 사용 할 수 있는 휴대용 마사지기가 유용하다.
풀리오 '마사지건&벨트'는 마사지건 헤드에 전용벨트를 연결해 전신을 손쉽게 케어 할 수 있도록 설계된 제품이다. 손이 닿기 어려운 등, 어깨, 하체, 발바닥까지 혼자서도 간편하게 관리 할 수 있다. 기본 제공되는 라운드볼, 스파이럴, 플랫, 듀얼포크 등 총 5종의 헤드를 상황에 맞게 교체하면, 넓은 부위부터 세밀한 부위까지 맞춤형 케어가 가능하다.
