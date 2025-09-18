유한클로락스 창립50주년, 새로운 비전 및 핵심가치 선포

유한클로락스(대표 박종현, 김광호)는 창립 50주년을 맞아 9월 17일서울 여의도 페어몬트앰버서더호텔 그랜드볼룸에서 기념식을 갖고 새로운 비전과 핵심가치를 발표했다.
이번 행사에서 유한클로락스는 '혁신적 솔루션으로 고객에게 신뢰받는 생활위생 선도기업'을 새로운 비전으로 제시하고 '정직, 사람중심, 혁신, 협력, 탁월함' 등 5가지 회사의 핵심가치를 발표했다. 기업의 비전과 핵심 가치를 반영한 새로운 회사 로고도 공개했다.
유한클로락스의 살균세정표백제 유한락스는 지난 50년간 생활위생 환경을 개선하는 가정일상의 필수품으로 락스의 대명사로 자리잡았고 부동의 1위 시장점유율을 유지하고 있다. 이 밖에도 유한클로락스는 펑크린, 유한젠, 유한락스 스프레이세정제, 살균세정티슈 등 소비자의 니즈에 부합하는 제품들을 출시했다. 대부분의 제품들은 유한양행이 판매를 대행하고 있고 2024년 매출액은 1,200억원 규모이다.
기념식에는 회사의 모든 임직원들뿐만 아니라 김태훈 회장을 비롯한 전직 사장들, 주주사 대표로 유한양행 조욱제 사장과 미국 클로락스사 앤드류 다인(Andrew Dyne) CFO, 세지화학 김진기 회장을 비롯한 협력사 대표들, 그리고 창립 50주년 기념 축하시를 헌정한 이재무 시인 등 100여명의 내빈들도 참석하여 창립50주년을 축하했다.
|