세차를 넘어 힐링까지, 프리미엄 세차타운 '카스파 힐링'

세차 후에도 남아있는 오염, 비좁고 불편한 드라잉 존 등 여전히 많은 소비자들이 '세차장' 하면 스트레스부터 떠올린다. 그러나 30년간 세차 기술을 연구해온 한 기업이 '삶의 질'을 높이는 새로운 공간을 제안하고 있다.
프리미엄 세차타운 '카스파 힐링(CASPA HEALING)'이 바로 그 주인공이다. 카스파는 '사람을 편리하게 한다'는 목표로 세차기를 개발해온 국내 기술 기반 브랜드다. 30년 넘게 주유소 시장을 중심으로 국내 세차기 제조 및 서비스 부문에서 최고의 만족도를 얻고 있는 디와이이노베이트㈜는, 차별화된 기술력을 바탕으로 세차타운 시장에서도 고객의 호평이 이어지고 있다. 자동세차기 누적 판매 1만 대 이상의 판매실적을 보유한 디와이이노베이트㈜는, 현재 전국 2,500여 개의 주유소, 충전소, 신차 출하장, 세차장 등의 고객사들과 긴밀한 파트너쉽을 구축하고 있다.
카스파 힐링은 단순히 차량을 깨끗이 만드는 공간이 아니다. 이곳에서, 고객은 자신만의 소중한 시간을 누릴 수 있다. 프리미엄 세차 서비스와 쾌적한 휴식 공간, 친환경 시스템이 조화를 이루는 카스파 힐링은 도심 속 힐링 스테이션이자 삶의 질을 높이는 복합 문화공간으로 자리매김하고 있다.
또한, 예비 창업자를 위한 'CASPA ONE-STOP 슈퍼바이징 시스템'을 통해 제품 제조부터 인허가, 시공, 오픈까지 전 과정을 원스톱으로 지원하여, 세차 업계의 새로운 창업 모델로 주목받고 있다. 디와이이노베이트㈜ 관계자는 "우리는 단순히 기계를 만드는 것이 아니라, 고객의 삶을 바라보고 있다"며 "세차를 넘어 힐링을 경험하는 공간, 그것이 카스파 힐링이 제안하는 새로운 일상"이라고 전했다.
|