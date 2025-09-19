스포츠조선

세차를 넘어 힐링까지, 프리미엄 세차타운 '카스파 힐링'

기사입력 2025-09-19 14:36


세차 후에도 남아있는 오염, 비좁고 불편한 드라잉 존 등 여전히 많은 소비자들이 '세차장' 하면 스트레스부터 떠올린다. 그러나 30년간 세차 기술을 연구해온 한 기업이 '삶의 질'을 높이는 새로운 공간을 제안하고 있다.

프리미엄 세차타운 '카스파 힐링(CASPA HEALING)'이 바로 그 주인공이다. 카스파는 '사람을 편리하게 한다'는 목표로 세차기를 개발해온 국내 기술 기반 브랜드다. 30년 넘게 주유소 시장을 중심으로 국내 세차기 제조 및 서비스 부문에서 최고의 만족도를 얻고 있는 디와이이노베이트㈜는, 차별화된 기술력을 바탕으로 세차타운 시장에서도 고객의 호평이 이어지고 있다. 자동세차기 누적 판매 1만 대 이상의 판매실적을 보유한 디와이이노베이트㈜는, 현재 전국 2,500여 개의 주유소, 충전소, 신차 출하장, 세차장 등의 고객사들과 긴밀한 파트너쉽을 구축하고 있다.

카스파 힐링은 고성능 노브러시 문형 세차 시스템을 기본으로, 초고압 상부 세정 기술, 강력한 송풍 기능, 차폭을 감지하는 근접 센서 등 독보적인 기술을 갖춰 차량을 더욱 정밀하게 관리해준다. 또한 번호판 자동 인식, 모바일 결제 시스템 등 스마트 무인 세차 시스템을 통해 고객은 직원의 도움 없이 차량 진입부터 세차 완료까지 전 과정을 논스톱으로 경험할 수 있다.

카스파 힐링은 단순히 차량을 깨끗이 만드는 공간이 아니다. 이곳에서, 고객은 자신만의 소중한 시간을 누릴 수 있다. 프리미엄 세차 서비스와 쾌적한 휴식 공간, 친환경 시스템이 조화를 이루는 카스파 힐링은 도심 속 힐링 스테이션이자 삶의 질을 높이는 복합 문화공간으로 자리매김하고 있다.

또한, 예비 창업자를 위한 'CASPA ONE-STOP 슈퍼바이징 시스템'을 통해 제품 제조부터 인허가, 시공, 오픈까지 전 과정을 원스톱으로 지원하여, 세차 업계의 새로운 창업 모델로 주목받고 있다. 디와이이노베이트㈜ 관계자는 "우리는 단순히 기계를 만드는 것이 아니라, 고객의 삶을 바라보고 있다"며 "세차를 넘어 힐링을 경험하는 공간, 그것이 카스파 힐링이 제안하는 새로운 일상"이라고 전했다.


세차를 넘어 힐링까지, 프리미엄 세차타운 '카스파 힐링'
【 사진제공=디와이이노베이트(주)】 프리미엄 세차타운 '카스파 힐링(CASPA HEALING)'

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

방은미, 아들 지키려 신내림 받았는데 이젠 뇌 물혹까지 “수술 어렵다”

2.

기안84, 알코올 의존증 고백 "위스키 3병 마셔..러닝 후 술 줄고 7kg 빠져" ('션과함께')

3.

'이혼 11년차' 탁재훈, 딸 유학비 토로 "날 안 닮아 돈 보내기 아깝다"

4.

[SC-BIFF] '윗집 사람들' 공효진 "이하늬, '둘째 임신' 초기에 촬영…고생했다고 말해주고파"

5.

[SC현장]'사회화' 쯔양 합류…'어튈라', 전현무는 없어도 우여곡절 新 맛집 예능(종합)

연예 많이본뉴스
1.

방은미, 아들 지키려 신내림 받았는데 이젠 뇌 물혹까지 “수술 어렵다”

2.

기안84, 알코올 의존증 고백 "위스키 3병 마셔..러닝 후 술 줄고 7kg 빠져" ('션과함께')

3.

'이혼 11년차' 탁재훈, 딸 유학비 토로 "날 안 닮아 돈 보내기 아깝다"

4.

[SC-BIFF] '윗집 사람들' 공효진 "이하늬, '둘째 임신' 초기에 촬영…고생했다고 말해주고파"

5.

[SC현장]'사회화' 쯔양 합류…'어튈라', 전현무는 없어도 우여곡절 新 맛집 예능(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

'전설' 이승엽까지 소환하는 디아즈 "56홈런이요? 불가능은 아니지만..." [창원 현장]

2.

[속보] 악! 이정후, LAD 日선발 야마모토 상대 직선타&삼진-20타수째 무안타 못 벗어났다

3.

인생이 걸린 일인데, 계산도 안 해봤다고? 안 하니만 못했던, 안우진의 변명

4.

'英 BBC 충격 평가' "토트넘 시절 최악과 똑같다" 손흥민 없는 포스테코글루, 이미 여론은 최악..."형편없는 감독 영입했어"

5.

'LA 언론도 경악' 손흥민이랑 뛰니까 진짜 다르네...'흥부 듀오' 파트너, SON과 함께 'LA FC 대기록' 경신→한 골 더 넣으면 'MLS 신기록'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.