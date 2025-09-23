"경량패딩을 세로 입다" 블랙야크 '루클라 다운'으로 스타일 완성!

패션업계가 경량패딩에 주목하고 있다.
경량패딩, 경량다운은 하나 사두면 여름을 제외한 모든 계절에 입을 수 있어 가성비가 높은 아이템 중 하나로 꼽힌다. 겨울철에는 아우터 내 이너로 레이어드해 아웃도어부터, 캐주얼, 비즈니스룩까지 다양한 TPO에 입을 수 있다.
블랙야크는 '루클라 다운' 출시와 함께 전속모델 아이유와 함께 한 캠페인 영상도 공개했다. 포토 부스에 들어간 아이유는 가볍고 편안하면서 슬림하기까지 한 제품의 특징을 다양한 포즈로 전달하며 라인이 다른 경량다운의 새로운 실루엣을 보여준다. 아이유가 화보와 캠페인 영상에서 착용한 제품은 크림색 '루클라 후디 튜브 다운자켓'이다. 여성용 제품으로 허리 안쪽에는 스트링이 있어 더욱 슬림한 연출이 가능하며, 스냅 버튼이 적용된 옆트임 디자인과 제품의 앞뒤 길이가 다른 설계가 세련된 착장을 연출할 수 있도록 돕는다. 시리즈의 또 다른 여성 제품인 '루클라 벨트 튜브 다운자켓'은 벨트로 라인 조절이 가능한 미드 기장의 경량다운이다.
남성용 제품으로는 셔츠형과 하이넥형이 있다. '루클라 셔츠 튜브 다운자켓'은 스냅 버튼으로 셔츠 특유의 디자인을 살렸다. 간절기에는 단독 아우터로, 한겨울에는 미드레이어로 활용도가 높은 아이템이다. 블랙과 라이트 카키 베이지 색상이 있다. '루클라 하이넥 튜브 다운자켓'은 목까지 올라오는 기본 경량다운 아이템으로 시리즈의 특징인 세로형 튜브 디자인이 차별화 포인트를 준다. 밑단에는 실루엣 조절이 가능한 스트링이 있으며, 색상은 블랙, 라이트 카키 베이지, 아스트로 3가지가 있다.
