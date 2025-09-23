스포츠조선

"경량패딩을 세로 입다" 블랙야크 '루클라 다운'으로 스타일 완성!

최종수정 2025-09-23 09:04

패션업계가 경량패딩에 주목하고 있다.

경량패딩, 경량다운은 하나 사두면 여름을 제외한 모든 계절에 입을 수 있어 가성비가 높은 아이템 중 하나로 꼽힌다. 겨울철에는 아우터 내 이너로 레이어드해 아웃도어부터, 캐주얼, 비즈니스룩까지 다양한 TPO에 입을 수 있다.

고기능성 글로벌 아웃도어 브랜드 블랙야크는 세로로 입는 경량패딩 '루클라 다운' 시리즈를 출시하며 스타일을 더한 경량패딩의 새로운 기준을 제안했다.

'경량패딩을 세로 입다'라는 캐치프레이즈처럼 블랙야크 '루클라 다운'은 세로형 튜브 디자인이 특징인 경량다운 시리즈다. 퀼팅 봉제선이 없는 튜브형 패턴을 적용해 충전재가 밖으로 빠져나가는 삼출 현상을 막아주며, 슬림하고 세련된 실루엣을 완성해준다. '루클라 다운'은 아이템별로 후디, 벨트, 셔츠, 하이넥 등의 디자인 포인트를 준 제품으로 라인업 됐으며, 리사이클 다운을 충전재를 사용해 따뜻한 보온성을 챙기면서 지속 가능성까지 접목했다.

블랙야크는 '루클라 다운' 출시와 함께 전속모델 아이유와 함께 한 캠페인 영상도 공개했다. 포토 부스에 들어간 아이유는 가볍고 편안하면서 슬림하기까지 한 제품의 특징을 다양한 포즈로 전달하며 라인이 다른 경량다운의 새로운 실루엣을 보여준다. 아이유가 화보와 캠페인 영상에서 착용한 제품은 크림색 '루클라 후디 튜브 다운자켓'이다. 여성용 제품으로 허리 안쪽에는 스트링이 있어 더욱 슬림한 연출이 가능하며, 스냅 버튼이 적용된 옆트임 디자인과 제품의 앞뒤 길이가 다른 설계가 세련된 착장을 연출할 수 있도록 돕는다. 시리즈의 또 다른 여성 제품인 '루클라 벨트 튜브 다운자켓'은 벨트로 라인 조절이 가능한 미드 기장의 경량다운이다.

남성용 제품으로는 셔츠형과 하이넥형이 있다. '루클라 셔츠 튜브 다운자켓'은 스냅 버튼으로 셔츠 특유의 디자인을 살렸다. 간절기에는 단독 아우터로, 한겨울에는 미드레이어로 활용도가 높은 아이템이다. 블랙과 라이트 카키 베이지 색상이 있다. '루클라 하이넥 튜브 다운자켓'은 목까지 올라오는 기본 경량다운 아이템으로 시리즈의 특징인 세로형 튜브 디자인이 차별화 포인트를 준다. 밑단에는 실루엣 조절이 가능한 스트링이 있으며, 색상은 블랙, 라이트 카키 베이지, 아스트로 3가지가 있다.


"경량패딩을 세로 입다" 블랙야크 '루클라 다운'으로 스타일 완성!
【 사진제공=블랙야크】 '루클라 다운' 시리즈 키비주얼

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전현무, '목동 극성맘' 母 원망 "엄마 아니었으면 서울대 갔을 것" ('사당귀')

2.

곽튜브, 초호화 결혼식 준비…전세계 하객 초대 "항공권·호텔 전부 예약"

3.

율희, 최민환과 이혼 2년 만에 재혼 가능성 활짝..."연애 열심히 할 것"

4.

이선빈, ♥이광수와 8년 연애중인데.."6개월만 헤어져" 노이즈 마케팅에 당황(직장인들2)

5.

홍진경, 학대 피해 고백 "가까운 사람에 신체·언어 폭력 당해, 트라우마 남았다"

연예 많이본뉴스
1.

전현무, '목동 극성맘' 母 원망 "엄마 아니었으면 서울대 갔을 것" ('사당귀')

2.

곽튜브, 초호화 결혼식 준비…전세계 하객 초대 "항공권·호텔 전부 예약"

3.

율희, 최민환과 이혼 2년 만에 재혼 가능성 활짝..."연애 열심히 할 것"

4.

이선빈, ♥이광수와 8년 연애중인데.."6개월만 헤어져" 노이즈 마케팅에 당황(직장인들2)

5.

홍진경, 학대 피해 고백 "가까운 사람에 신체·언어 폭력 당해, 트라우마 남았다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"2025년 발롱도르 수상자는 뎀벨레!" 프랑스 기자 사전유출 의혹, 사실이면 이강인팀 4년만에 경사

2.

상대팀 예상으로 본 한화의 선발 순서. SSG 와이스→두산 류현진→LG 폰세, 문동주. 24일 비 예보가 변수[인천 포커스]

3.

MLS 공식! 손흥민 홈 데뷔골 '집중 조명'→'3연속 해트트릭' 부앙가와 미친 호흡 주목…"경기장서 손흥민 찾는게 쉽다"

4.

英 최고 매체 100% 인정, 10년 헌신 손흥민 진짜 그리워 죽겠네...“SON 해트트릭하는데, 토트넘은 뭐했나”

5.

'보이지 않는' 김혜성, 7경기 연속 결장은 곧 가을야구서 안쓰겠다는 것...로버츠 신임 잃었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.