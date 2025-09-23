산지에서 배송되는 신선함과 특별함, 이마트 '오더투홈' 선물세트 첫 선!…

올 추석, 이마트가 산지 직송 선물세트를 대폭 강화하며 선물세트 본연의 가치를 고객에게 전달한다.
이마트가 올 추석 산지 직송 선물세트를 약 2배가량 늘린 40여종으로 확대한다고 밝혔다. 이마트는 선물세트가 '나를 대신해 전하는 마음'이라는 본연의 의미에 주목, 산지 직송 선물세트를 통해 특유의 신선함과 차별화된 품질을 고객들께 제공하겠다는 목표다. 산지 직송 선물세트는 생산지에서 고객에게 선물세트를 배송하는 방식으로, 유통 단계를 줄여 신선함을 극대화한다는 장점이 있다. 다만 유통 채널이 일원화되지 않아 발주량 사전 예측, 배송 일정 관리 등 대규모 명절 선물세트 수요에 대응하기 어려운 측면도 있었다
'오더투홈'은 고객이 이마트앱에서 주문한 상품을 산지에서 집으로 바로 배송할 수 있도록 연결해주는 산지 직송 서비스로, 지난 4월 서비스를 론칭 이후 이마트앱 신선식품 공식 채널로 자리잡았다.
'오더투홈'의 가장 큰 특징은 중·대용량의 '신선식품 전문'이라는 점과 '직배송' 서비스가 가능하다는 점이다. 특히 산지 직송 선물세트의 생산·배송 구조와 비슷해 올 추석에 빠른 적용이 가능했다. 과거 점포별·소규모 채널별 소량 발주 중심으로 운영되던 산지 직송 선물세트는 오더투홈 서비스를 통해 전국 단위 주문량을 통합 관리할 수 있게 됐다.
산지 농가는 물량과 일정을 미리 계획할 수 있고, 고객은 한층 신선하고 안정적인 품질의 선물세트를 받아 볼 수 있다. 이마트 역시 생산량·배송일자를 조절 할 수 있어 규모의 경제를 실현, 최대 30% 할인하는 등 합리적인 가격으로 판매하고 있다.
또, 연휴가 긴 이번 추석의 상황을 감안, '늦추석족'을 겨냥한 전략도 진행한다. 이마트는 명절 이후에도 선물 수요가 이어질 것으로 보고, 오는 10/9일(수)까지 오더투홈 선물세트를 판매한다. 이를 위해 준비한 오더투홈 선물세트만 22종에 달한다. 농림축산식품부 청년 창업농 1기이자 청년농부 100인에 선정된 '최영창 농가'의 미송화버섯 세트, 산지에서 직접 공수한 암소한우 1호, 제주 연근해에서 생산되는 옥돔과 은갈치를 급냉하여 신선함을 살린 서귀포수협 옥돔갈치세트 등이 대표 상품이다.
