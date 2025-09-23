가성비, 리미티드·프리미엄 에디션까지, 대상 청정원 '추석 선물세트' 출…

대상 청정원이 민족 최대 명절인 추석을 앞두고 건강 트렌드를 적극 반영한 '2025 추석 선물세트'를 출시했다.
올해는 소비자들의 니즈에 맞춘 각종 신규 선물세트를 포함해 가성비와 실용성이 높은 3만원대 세트의 비중을 확대했다. 동시에 품격을 더할 수 있는 프리미엄 제품도 다양하게 준비해 선택의 폭을 넓혔다.
모든 제품에는 대상의 자체 기술력으로 국내 생산한 대체당 '알룰로스'를 활용해 안심하고 먹을 수 있으며,저당 홍초세트의 경우 간편하게 음용할 수 있는 전용 보틀도 함께 구성해 실용성을 높였다.
최근 증가하는 집밥 수요에 맞춰 조미료와 소스류 등 손쉽게 요리의 완성도를 높여주는 간편템을 강화해 실용성을 높인 선물세트도 준비했다. 청정원의 인기 제품을 엄선해 구성한 복합형 '청정원 선물세트'를 비롯해 '팜고급유 선물세트', '재래김 선물세트', '고급유 선물세트' 등을 다양한 가격대로 만나볼 수 있다.
일부 세트는 대상이 펄프 프레스 기술을 활용해 만든 '올 페이퍼 패키지'를 적용했으며, '청정원조미복합세트' 2종및 '프리미엄 오일에디션' 2종 구매 시 재활용이 가능한 에코백도 증정한다.
또한, 특별하고 고급스러운 선물을 원하는 소비자들을 위한 프리미엄 및 리미티드 세트도 마련했다. 청정원의 노하우와 기술력이 집약된 한식 장류는 찹쌀발아현미고추장, 우리쌀현미고추장, 프리미엄 장류혼합세트, 5년 숙성간장 세트 2종 등 총 5종류로 선보인다. 리미티드 에디션으로는 돈육 함량이 92%로 식감과 육즙이 일품인 '우리팜스페셜호 세트', 손쉽게 국물 요리를 완성할 수 있는 '맛선생국물내기한알 세트', 대상이 국내 단독으로 유통 중인 '스키피®(SKIPPY®)'의 땅콩버터 세트등이다. 땅콩버터 세트에는스키피 참(charm) 액세서리,스프레더 등전용 굿즈까지 포함해 실용성과 재미까지 더했다.
