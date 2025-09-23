골프존, 스크린과 필드 결합한 시티골프 개최 대회로 글로벌투어 가능성 제…

글로벌 골프 토털 플랫폼 기업 ㈜골프존이 총상금 19억 원 규모의 '2025 골프존 차이나오픈'대회를 성료하며 이목을 집중시켰다.
'2025 골프존 차이나오픈'은 지난 8월 28일부터 31일까지, 필드 골프투어와 같이 나흘간 중국 골프존 시티골프 중국2호 연길점에서 진행됐다. 지난해 골프존 시티골프 중국 1호 톈진점에서 열린 이후 두 번째 대회로, 시티골프 신사업 론칭 단 1년 만에 신규 시티골프 거점을 확보하고 상금규모 역시 두 배로 확대하는 등 시티골프에서 치러지는 골프존 투어의 확장 가능성을 입증했다.
'2025 골프존 차이나오픈'은 우승 상금 300만 위안(약 5.7억 원)으로 필드와 스크린의 장점을 접목한 특별한 경기장에서의 라운드 경험까지 제공하며 선수들에게 골프존 투어가 더욱 매력적인 무대로 자리잡게 됐다. 중국 전역에서 선발된 선수들과 초청 선수를 포함해 총 120명이 참가한 이번 결승전은 치열한 승부 끝에 2023년 14세의 나이로 골프존 차이나가 개최한 아마추어 스크린골프대회인 '2023 마오타이불로주 오픈'에서 우승 전적이 있는 중국의 자오쯔쉬(Zhao Zixu) 선수가 우승하고, 한국의 최운정 프로가 3위를 기록했다.
중국 국영방송 CCTV를 비롯해 신화통신, 인민일보 등 현지 주요 언론에서 대회 소식을 대대적으로 보도하며 중국 스포츠 산업의 새로운 성장 동력이자 새로운 디지털 스포츠 모델로 평가하기도 했다.
2024년 중국 톈진에 첫 선을 보인 도심형 골프장 시티골프는 골프존의 최첨단 스크린골프 기술력은 물론 레이저 마커 시스템과 도심형 골프장 전용 그린, 벙커, 해저드를 통해 도심 속에서도 필드와 같은 골프장 환경을 구현한 것이 특징이다. 스크린과 필드의 장점을 융합해 완성돼 자연을 훼손하지 않는 친환경 골프장을 표방하며, 골프 산업의 대표적인 ESG 사례로서 스포츠 산업의 지속 가능한 발전 기반을 마련했고 시간과 공간의 제약을 벗어나 모든 골퍼들이 언제든지 골프를 즐길 수 있는 골프 플랫폼이다.
