스포츠조선

오설록, 2025년 추석 선물 티세트 제안

최종수정 2025-09-23 08:57

대한민국 대표 럭셔리 티(Tea) 브랜드 오설록이 2025년 추석을 맞아 풍성한 혜택을 담은 '추석 프로모션'을 제안한다.

이번 프로모션은 9월 8일부터 약 한 달간 진행되며, 9월 8일에서 22일까지 진행되는 '추석 얼리버드 프로모션'과 9월 23일부터 10월 9일까지 진행되는'추석 프로모션'으로 나누어 운영한다. '정성이 담긴 한 잔, 마음을 잇는 선물'이라는 메시지를 담아 기획된 이번 행사에서는 최대 45% 혜택 및 페이백등 다채로운 혜택을 제공하며, 투톤 보자기 포장으로 소중한 마음을 전하고 싶은 이에게 선물하기에 제격이다.

먼저 차를 통한 쉼과 여유, 프리미엄 가치를 더한 티 에디션 스페셜, 총 9종의 오설록 대표 티를 엄선하여 담은 럭셔리 티 세트에 프리미엄 가치를 더한 고급 패키지로 차의 품격을 한층 끌어올렸다. 총 54입의 대용량 구성으로 브랜드 헤리티지 컨텐츠를 담은 리플렛도 포함하고 있어 소중한 분들에게 선물하기 좋다.

차의 정원 9종 27입 제품은 재구매율 1순위로 제주 오설록차밭의 풍경을 감성적인 디자인으로 담아낸 티 세트다. 제주의 어린 찻잎으로만 만들어 감미로운 풍미와 고운 수색을 지닌 오설록 시그니처 녹차인 세작을 포함해 총 9종의 티로 구성되어 있어 매일 다채롭게 티를 즐길 수 있다. 마치 제주의 정원에서 티 타임을 갖는 듯한 느낌을 주는 북 패키지가 더해져 인테리어 소품으로도 활용 가능해 소장 가치가 높다.

마스터 블렌드8종 32입은 오설록 티 마스터가 제안하는 프리미엄 큐레이션 티 기프트로 데일리로 즐기기에 좋은 순수차 제품이다. 기분에 따라 즐기는 향기로운 블렌디드 티 등 유형별 베스트 티 총 8종을 엄선하고, 원물 일러스트가 담긴 북 케이스로 고급스러움을 더했다.

또한 말차리추얼기프트는 한 손으로 간편하게 만드는 프리미엄 말차 키트로 부드럽고 깔끔한 유기농 말차를 집에서도 손쉽게 즐길 수 있다. 말차를 손쉽게 풀어낼 수 있는 전용 전동차선과 100ml 미니 유리잔을 함께 구성해 실용성을 더했다.

가을의 결실을 담은 찻잎의 꽃. 따뜻한 손길로 빚어낸 펠트참을 더한 오프라인 전용 추석 포장을 제공한다. 10월 9일까지 오설록 오프라인 직영 채널인 티하우스과 티샵, 티뮤지엄에서 구매 시 보자기 포장이 가능하다. 이 외에도 제주 자연과 오설록의 헤리티지를 담은 블렌디드 티, 허브티, 시즈널 스페셜 구성 등 추석에 선물하기 좋은 다양한 세트가 준비되어 있다


오설록, 2025년 추석 선물 티세트 제안
[이미지제공=아모레퍼시픽] 오설록 '티 에디션 스페셜' 보자기 이미지

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전현무, '목동 극성맘' 母 원망 "엄마 아니었으면 서울대 갔을 것" ('사당귀')

2.

곽튜브, 초호화 결혼식 준비…전세계 하객 초대 "항공권·호텔 전부 예약"

3.

율희, 최민환과 이혼 2년 만에 재혼 가능성 활짝..."연애 열심히 할 것"

4.

김태원, 장장 6개월 만에 '미국 사위'와 첫만남.."보기 드물게 설레"(사랑꾼)

5.

'이수근♥' 박지연, 신장 이식 한달만에 건강한 모습…"딱 10분만 쇼핑, 잘 회복하고 있다"

연예 많이본뉴스
1.

전현무, '목동 극성맘' 母 원망 "엄마 아니었으면 서울대 갔을 것" ('사당귀')

2.

곽튜브, 초호화 결혼식 준비…전세계 하객 초대 "항공권·호텔 전부 예약"

3.

율희, 최민환과 이혼 2년 만에 재혼 가능성 활짝..."연애 열심히 할 것"

4.

김태원, 장장 6개월 만에 '미국 사위'와 첫만남.."보기 드물게 설레"(사랑꾼)

5.

'이수근♥' 박지연, 신장 이식 한달만에 건강한 모습…"딱 10분만 쇼핑, 잘 회복하고 있다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"2025년 발롱도르 수상자는 뎀벨레!" 프랑스 기자 사전유출 의혹, 사실이면 이강인팀 4년만에 경사

2.

'심판 똑바로 좀 해!' 손흥민의 변신은 무죄, EPL 순둥이→MLS 제왕으로 진화한 손흥민. 이례적인 분노폭발의 이유

3.

상대팀 예상으로 본 한화의 선발 순서. SSG 와이스→두산 류현진→LG 폰세, 문동주. 24일 비 예보가 변수[인천 포커스]

4.

MLS 공식! 손흥민 홈 데뷔골 '집중 조명'→'3연속 해트트릭' 부앙가와 미친 호흡 주목…"경기장서 손흥민 찾는게 쉽다"

5.

"어금니 꽉 깨물고 안썼던 것이..." 같은 4위로 출발한 8월인데... 작년에 5강 탈락→올해는 3위. 이숭용이 밝힌 비결은[인천 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.