오설록, 2025년 추석 선물 티세트 제안

대한민국 대표 럭셔리 티(Tea) 브랜드 오설록이 2025년 추석을 맞아 풍성한 혜택을 담은 '추석 프로모션'을 제안한다.
이번 프로모션은 9월 8일부터 약 한 달간 진행되며, 9월 8일에서 22일까지 진행되는 '추석 얼리버드 프로모션'과 9월 23일부터 10월 9일까지 진행되는'추석 프로모션'으로 나누어 운영한다. '정성이 담긴 한 잔, 마음을 잇는 선물'이라는 메시지를 담아 기획된 이번 행사에서는 최대 45% 혜택 및 페이백등 다채로운 혜택을 제공하며, 투톤 보자기 포장으로 소중한 마음을 전하고 싶은 이에게 선물하기에 제격이다.
차의 정원 9종 27입 제품은 재구매율 1순위로 제주 오설록차밭의 풍경을 감성적인 디자인으로 담아낸 티 세트다. 제주의 어린 찻잎으로만 만들어 감미로운 풍미와 고운 수색을 지닌 오설록 시그니처 녹차인 세작을 포함해 총 9종의 티로 구성되어 있어 매일 다채롭게 티를 즐길 수 있다. 마치 제주의 정원에서 티 타임을 갖는 듯한 느낌을 주는 북 패키지가 더해져 인테리어 소품으로도 활용 가능해 소장 가치가 높다.
마스터 블렌드8종 32입은 오설록 티 마스터가 제안하는 프리미엄 큐레이션 티 기프트로 데일리로 즐기기에 좋은 순수차 제품이다. 기분에 따라 즐기는 향기로운 블렌디드 티 등 유형별 베스트 티 총 8종을 엄선하고, 원물 일러스트가 담긴 북 케이스로 고급스러움을 더했다.
또한 말차리추얼기프트는 한 손으로 간편하게 만드는 프리미엄 말차 키트로 부드럽고 깔끔한 유기농 말차를 집에서도 손쉽게 즐길 수 있다. 말차를 손쉽게 풀어낼 수 있는 전용 전동차선과 100ml 미니 유리잔을 함께 구성해 실용성을 더했다.
가을의 결실을 담은 찻잎의 꽃. 따뜻한 손길로 빚어낸 펠트참을 더한 오프라인 전용 추석 포장을 제공한다. 10월 9일까지 오설록 오프라인 직영 채널인 티하우스과 티샵, 티뮤지엄에서 구매 시 보자기 포장이 가능하다. 이 외에도 제주 자연과 오설록의 헤리티지를 담은 블렌디드 티, 허브티, 시즈널 스페셜 구성 등 추석에 선물하기 좋은 다양한 세트가 준비되어 있다
