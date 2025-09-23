이디야커피, 2025 추석 시그니처 선물세트 3종 출시

이디야커피가 다가오는 한가위를 맞아 '이디야 시그니처 추석 선물세트' 3종을 선보였다.
이번 선물세트는 커피세트와 티세트 이원화 구성, 그리고 실용성을 높인 전용 머그 MD를 더해 이디야 시그니처 스틱커피 선물세트, 이디야 시그니처 라떼&밀크티 선물세트, 이디야 시그니처 버라이어티(TEA) 선물세트 등 총 3종으로 마련됐다.
'이디야 시그니처 라떼&밀크티 선물세트'는 라떼3종(카페라떼, 바닐라라떼, 토피넛라떼)과 밀크티 2종(오리지널, 토피넛) 그리고 스텐 머그 MD잔으로 구성했다. 실용적인 스테인리스 머그잔에 라떼와 밀크티를 언제 어디서나 즐길 수 있는 것이 특징이다.
'이디야 시그니처 버라이어티(TEA) 선물세트'는 차 종류들로 구성된 선물세트로 비타민 차 2종(제주 비타민 한라봉차, 고흥 비타민 유자차)과 전통차 2종(호두&아몬드 율무차, 대추&생강 쌍화차) 그리고 도자기 머그잔으로 꾸렸다. 풍성한 차 종류를 분위기 있는 도자기 머그잔으로 맛볼 수 있다.
이디야커피 관계자는 "올해 선물세트는 고객 취향을 고려해 커피와 차 라인업을 나누고, 실용적인 MD를 더해 구성했다"며 "이디야 시그니처 선물세트와 함께 풍성하고 넉넉한 한가위 보내시기를 바란다"고 전했다.
|