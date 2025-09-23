스포츠조선

이디야커피, 2025 추석 시그니처 선물세트 3종 출시

최종수정 2025-09-23 09:28

이디야커피가 다가오는 한가위를 맞아 '이디야 시그니처 추석 선물세트' 3종을 선보였다.

이번 선물세트는 커피세트와 티세트 이원화 구성, 그리고 실용성을 높인 전용 머그 MD를 더해 이디야 시그니처 스틱커피 선물세트, 이디야 시그니처 라떼&밀크티 선물세트, 이디야 시그니처 버라이어티(TEA) 선물세트 등 총 3종으로 마련됐다.

'이디야 시그니처 스틱커피 선물세트'는 대표 아메리카노 스틱 4종(오리지널, 마일드, 스페셜, 디카페인)과 믹스커피 스틱 4종(골드블렌드, 모카블렌드, 헤이즐넛, 클래식)으로 구성됐다. 특허받은 복합 블렌딩과 전문 R&D의 노하우가 담겨 있어, 다양한 맛과 향을 느낄 수 있다.

'이디야 시그니처 라떼&밀크티 선물세트'는 라떼3종(카페라떼, 바닐라라떼, 토피넛라떼)과 밀크티 2종(오리지널, 토피넛) 그리고 스텐 머그 MD잔으로 구성했다. 실용적인 스테인리스 머그잔에 라떼와 밀크티를 언제 어디서나 즐길 수 있는 것이 특징이다.

'이디야 시그니처 버라이어티(TEA) 선물세트'는 차 종류들로 구성된 선물세트로 비타민 차 2종(제주 비타민 한라봉차, 고흥 비타민 유자차)과 전통차 2종(호두&아몬드 율무차, 대추&생강 쌍화차) 그리고 도자기 머그잔으로 꾸렸다. 풍성한 차 종류를 분위기 있는 도자기 머그잔으로 맛볼 수 있다.

이디야커피 관계자는 "올해 선물세트는 고객 취향을 고려해 커피와 차 라인업을 나누고, 실용적인 MD를 더해 구성했다"며 "이디야 시그니처 선물세트와 함께 풍성하고 넉넉한 한가위 보내시기를 바란다"고 전했다.


이디야커피, 2025 추석 시그니처 선물세트 3종 출시
【 이미지제공=이디야】 '이디야 시그니처 추석 선물세트' 3종

