스포츠조선

이랜드파크 켄싱턴호텔앤리조트, 가성비·프리미엄 갖춘 추석 선물 세트 출시

최종수정 2025-09-23 09:37

이랜드파크의 켄싱턴호텔앤리조트는 추석을 앞두고 소중한 분에게 감사의 마음을 전할 수 있는 '2025 추석 선물 세트'를 오는 9월 28일(일)까지 선보인다고 밝혔다.

이번 추석 선물 세트는 최근 고물가 속 양극화 현상 트렌드를 반영해 기본에 충실하면서도 고객이 가치있는 선물을 전할 수 있도록 '가성비'와 '프리미엄' 상품으로 나눠 기획됐다. 가격대는 2만 원대 실속형 상품부터 20만 원대 프리미엄 상품까지 40여 종의 다채로운 상품이 마련됐다.

프리미엄 트렌드에 맞춰 1++등급 한우, 프리미엄 혼합 과일, 제주 은갈치 등 산지 직송 중심의 상품을 강화했다. 동시에 합리적인 소비를 지향하는 고객을 위해 2~4만 원대의 실속형 김 세트, 부각 세트, 켄싱턴 시그니처 타월 등 가성비 높은 상품도 함께 선보인다. 또한, 건강을 생각하는 웰니스 트렌드를 반영한 지리산 천연 벌꿀, 지역 특산품, 상주 곶감, 제주 오메기떡 등 차별화된 상품도 눈길을 끈다.

특히 물건 대신 특별한 '경험'을 선물하는 트렌드가 확산됨에 따라 켄싱턴호텔 여의도의 미식 경험을 선물할 수 있는 레스토랑 식사권 2종을 판매한다. 스시&그릴 라이브 다이닝 '브로드웨이 뷔페 식사권'과 정통 스테이크 하우스 뉴욕뉴욕의 시그니처 코스 요리를 맛볼 수 있는 '뉴욕뉴욕 식사권'으로 소중한 사람에게 특별한 시간을 선물할 수 있도록 준비됐다.

이 외에도 켄싱턴 베어 키링 및 인형, 디퓨저 등 켄싱턴에서만 만나볼 수 있는 시그니처 상품들도 구매할 수 있다.


이랜드파크 켄싱턴호텔앤리조트, 가성비·프리미엄 갖춘 추석 선물 세트 출시
【 이미지제공=이랜드】 이랜드파크 켄싱턴호텔앤리조트, 2025 추석 선물 세트 출시

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전현무, '목동 극성맘' 母 원망 "엄마 아니었으면 서울대 갔을 것" ('사당귀')

2.

곽튜브, 초호화 결혼식 준비…전세계 하객 초대 "항공권·호텔 전부 예약"

3.

율희, 최민환과 이혼 2년 만에 재혼 가능성 활짝..."연애 열심히 할 것"

4.

이선빈, ♥이광수와 8년 연애중인데.."6개월만 헤어져" 노이즈 마케팅에 당황(직장인들2)

5.

홍진경, 학대 피해 고백 "가까운 사람에 신체·언어 폭력 당해, 트라우마 남았다"

연예 많이본뉴스
1.

전현무, '목동 극성맘' 母 원망 "엄마 아니었으면 서울대 갔을 것" ('사당귀')

2.

곽튜브, 초호화 결혼식 준비…전세계 하객 초대 "항공권·호텔 전부 예약"

3.

율희, 최민환과 이혼 2년 만에 재혼 가능성 활짝..."연애 열심히 할 것"

4.

이선빈, ♥이광수와 8년 연애중인데.."6개월만 헤어져" 노이즈 마케팅에 당황(직장인들2)

5.

홍진경, 학대 피해 고백 "가까운 사람에 신체·언어 폭력 당해, 트라우마 남았다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"2025년 발롱도르 수상자는 뎀벨레!" 프랑스 기자 사전유출 의혹, 사실이면 이강인팀 4년만에 경사

2.

상대팀 예상으로 본 한화의 선발 순서. SSG 와이스→두산 류현진→LG 폰세, 문동주. 24일 비 예보가 변수[인천 포커스]

3.

MLS 공식! 손흥민 홈 데뷔골 '집중 조명'→'3연속 해트트릭' 부앙가와 미친 호흡 주목…"경기장서 손흥민 찾는게 쉽다"

4.

英 최고 매체 100% 인정, 10년 헌신 손흥민 진짜 그리워 죽겠네...“SON 해트트릭하는데, 토트넘은 뭐했나”

5.

'보이지 않는' 김혜성, 7경기 연속 결장은 곧 가을야구서 안쓰겠다는 것...로버츠 신임 잃었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.