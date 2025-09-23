이랜드파크 켄싱턴호텔앤리조트, 가성비·프리미엄 갖춘 추석 선물 세트 출시

이랜드파크의 켄싱턴호텔앤리조트는 추석을 앞두고 소중한 분에게 감사의 마음을 전할 수 있는 '2025 추석 선물 세트'를 오는 9월 28일(일)까지 선보인다고 밝혔다.
이번 추석 선물 세트는 최근 고물가 속 양극화 현상 트렌드를 반영해 기본에 충실하면서도 고객이 가치있는 선물을 전할 수 있도록 '가성비'와 '프리미엄' 상품으로 나눠 기획됐다. 가격대는 2만 원대 실속형 상품부터 20만 원대 프리미엄 상품까지 40여 종의 다채로운 상품이 마련됐다.
특히 물건 대신 특별한 '경험'을 선물하는 트렌드가 확산됨에 따라 켄싱턴호텔 여의도의 미식 경험을 선물할 수 있는 레스토랑 식사권 2종을 판매한다. 스시&그릴 라이브 다이닝 '브로드웨이 뷔페 식사권'과 정통 스테이크 하우스 뉴욕뉴욕의 시그니처 코스 요리를 맛볼 수 있는 '뉴욕뉴욕 식사권'으로 소중한 사람에게 특별한 시간을 선물할 수 있도록 준비됐다.
이 외에도 켄싱턴 베어 키링 및 인형, 디퓨저 등 켄싱턴에서만 만나볼 수 있는 시그니처 상품들도 구매할 수 있다.
|