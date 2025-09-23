스포츠조선

동원F&B, 방탄소년단 진 슈퍼참치 선물세트 등 '2025 추석 선물세트' 출시

최종수정 2025-09-23 09:39
동원F&B는 참치캔 1등 브랜드 '동원참치'만으로 구성한 선물세트의 물량을 30% 확대 운영한다.

한 캔(135g)에 성인 단백질 일일 권장량(55g)의 절반 수준인 25g의 단백질이 들어있는 고단백 '라이트 스탠다드'를 비롯해 부재료와 함께 다양한 맛을 구현한 가미참치(고추·야채참치 등), 참기름으로 맛을 내 밥에 바로 먹기 좋은 '동원맛참' 등을 조합한 다양한 참치 선물세트를 선보인다. 또한 참치 부위 중 단 1%뿐인 뱃살만 담은 '참치뱃살 명작세트'도 이번 추석부터 판매를 시작한다.

동원참치의 브랜드 모델인 방탄소년단 진과 함께한 'BTS 진 슈퍼참치 선물세트'도 준비했다. 방탄소년단진의 사진을 넣은 참치캔으로 이번 추석부터 정식 판매를 시작하며, 향후 고추참치 등을 조합한 다양한 방탄소년단 진 에디션 선물세트를 글로벌 소비자들에게 선보일 예정이다.

가성비 높은 선물을 찾는 소비자들을 위해 실속형 종합선물세트도 30% 이상 물량을 확대했다. 동원참치,리챔 등 스테디셀러 품목에 참치액, 요리유, 소금 등 활용도 높은 각종 조미료를 함께 구성한 종합선물세트를 3만원대의 합리적인 가격대로 선보였다. 대표 제품으로는 동원참치 라이트스탠다드,참치액,참기름,건강요리유로 구성된 '동원프리미엄 60호'가 있다.

제주도와 손을 잡고 준비한 '양반 제주 톳김 세트'도 첫 선을 보인다. 동원F&B는 지난 1월 제주도와 '제주 수산물 강화를 위한 MOU'를 체결했다.'양반 제주 톳김 세트'는 양 기관이 맺은 업무 협약의 결실로, 제주도의 해녀가 직접 채취한 제주산 톳을 활용해 만들었다. 동원F&B는 양반 제주 톳김 세트와 함께 '양반 곱창돌김 세트', '양반돌김 세트' 등 원초 감별 명장의 노하우가 담긴 프리미엄 김 선물세트를 운영한다.

브랜드 콜라보 제품도 마련했다. B2B 종합식품 계열사 동원홈푸드의 저당·저칼로리 소스 전문 브랜드 '비비드키친'과 손을 잡고 '비비드키친 스페셜 3호'를 출시했다. 비비드키친의 대표 제품 '저칼로리 스윗칠리·치킨양념소스'와 함께 동원F&B의 동원참치 라이트스탠다드, 리챔 오리지널 등으로 구성했다.

지속가능한 소재로 만든 친환경 선물세트도 지속 운영한다. 100% 종이로 만든 올페이퍼 패키지(All Paper Package) 선물세트가 대표적이며, 멸균팩을 재활용해 만든 상자와 폐플라스틱을 재활용한 직물 가방을 조합한 '올-리사이클드 패키지(All-Recycled Package)도 첫 선을 보인다.
[이미지제공=동원F&B】 방탄소년단 진 슈퍼참치 에디션 등 '2025 추석 선물세트' 출시

