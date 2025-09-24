스포츠조선

'2025 푸드위크 코리아' 2차 얼리버드 할인 티켓 판매

기사입력 2025-09-24


국내 최대 규모의 종합 식품 전시회인 '푸드위크 코리아(제20회 서울국제식품산업전, 구 코엑스 푸드위크)'가 2차 얼리버드 할인 티켓을 9월 24일부터 10월 28일까지 판매한다.

푸드위크 코리아는 보다 많은 관람객들이 방문할 수 있도록 얼리버드 티켓을 판매하고 있다. 24일에 오픈되는 이번 얼리버드 티켓 할인은 푸드위크 코리아 입장권을 저렴하게 구매할 수 있는 마지막 기회로 정가 대비 최대 40% 저렴한 가격에 구매할 수 있다.

올해로 20주년을 맞은 코엑스 푸드위크는 '푸드위크 코리아(Food Week Korea)'로 명칭을 새롭게 변경했으며 방문객들에게 다양한 볼거리를 선보인다. 코엑스(사장 조상현)와 농림축산식품부(송미령 장관)가 주최하는 푸드위크 코리아는 삼성동 코엑스 A, B, C홀과 더플라츠(THE PLATZ)에서 오는 10월 29일부터 11월 1일까지 나흘간 진행된다.

이번 푸드위크 코리아는 'FOOD RE:DEFINED(푸드 리:디파인드) 식탁:혁명'을 테마로 미래의 식품 산업을 소개한다. 또한 특별 기획관을 따로 마련해 방문객들이 푸드 트렌드를 직접 경험할 수 있도록 구성했다. 맥주를 사랑하는 이들을 위한 특별 공간 '가을 맥주 빌리지'에서는 일상생활에서 쉽게 맛볼 수 없는 다양하고 독특한 세계 맥주를 한자리에서 만나볼 수 있다. 클래식한 라거부터 개성이 담긴 크래프트 맥주까지 다양한 맥주를 방문객들에게 선사한다. 와인, 위스키, 저/무알코올 음료 등 다양한 주류 제품을 만나볼 수 있는 프리미엄 주류 특별관인 '주류 The Lounge'도 함께 운영된다.

'하우스 오브 소스 특별관'에서는 요리의 핵심 포인트 중 하나인 '소스'의 다양한 매력을 느낄 수 있다. 특히 이번에는 농심, 삼양식품, 팔도 등 식품 전문 기업이 참여해 방문객들은 다채로운 소스를 현장에서 직접 맛볼 수 있다. 농심의 신툼바 만능소스부터 삼양식품의 불닭소스 시리즈 4종, 팔도의 홀릭소스 시리즈 3종까지 전 세계적으로 인기를 끌고 있는 소스를 한자리에서 맛볼 수 있도록 기획했다.

건강과 맛을 추구하는 '헬시플레저' 트렌드를 반영해 '헬시플레저 컬렉션' 공간도 마련한다. 이곳에서는 영양과 맛의 균형을 잡은 다이어트 식품, 건강 지향 제품을 확인할 수 있다.

'스마트 홈키친 특별관'에서는 자동화, AI 기술이 접목된 혁신적인 주방 가전과 주방 용품을 선보여 미래 주방의 혁신을 느껴볼 수 있다. 이 밖에도 '고메&스페셜티푸드 컬렉션'을 마련해 방문객들이 취향에 맞게 구경할 수 있도록 알차게 구성했다.


'2025 푸드위크 코리아 ' 2차 얼리버드 티켓 할인 판매 (이미지제공=코엑스)

