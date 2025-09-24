'2025 푸드위크 코리아' 2차 얼리버드 할인 티켓 판매

국내 최대 규모의 종합 식품 전시회인 '푸드위크 코리아(제20회 서울국제식품산업전, 구 코엑스 푸드위크)'가 2차 얼리버드 할인 티켓을 9월 24일부터 10월 28일까지 판매한다.
푸드위크 코리아는 보다 많은 관람객들이 방문할 수 있도록 얼리버드 티켓을 판매하고 있다. 24일에 오픈되는 이번 얼리버드 티켓 할인은 푸드위크 코리아 입장권을 저렴하게 구매할 수 있는 마지막 기회로 정가 대비 최대 40% 저렴한 가격에 구매할 수 있다.
이번 푸드위크 코리아는 'FOOD RE:DEFINED(푸드 리:디파인드) 식탁:혁명'을 테마로 미래의 식품 산업을 소개한다. 또한 특별 기획관을 따로 마련해 방문객들이 푸드 트렌드를 직접 경험할 수 있도록 구성했다. 맥주를 사랑하는 이들을 위한 특별 공간 '가을 맥주 빌리지'에서는 일상생활에서 쉽게 맛볼 수 없는 다양하고 독특한 세계 맥주를 한자리에서 만나볼 수 있다. 클래식한 라거부터 개성이 담긴 크래프트 맥주까지 다양한 맥주를 방문객들에게 선사한다. 와인, 위스키, 저/무알코올 음료 등 다양한 주류 제품을 만나볼 수 있는 프리미엄 주류 특별관인 '주류 The Lounge'도 함께 운영된다.
'하우스 오브 소스 특별관'에서는 요리의 핵심 포인트 중 하나인 '소스'의 다양한 매력을 느낄 수 있다. 특히 이번에는 농심, 삼양식품, 팔도 등 식품 전문 기업이 참여해 방문객들은 다채로운 소스를 현장에서 직접 맛볼 수 있다. 농심의 신툼바 만능소스부터 삼양식품의 불닭소스 시리즈 4종, 팔도의 홀릭소스 시리즈 3종까지 전 세계적으로 인기를 끌고 있는 소스를 한자리에서 맛볼 수 있도록 기획했다.
건강과 맛을 추구하는 '헬시플레저' 트렌드를 반영해 '헬시플레저 컬렉션' 공간도 마련한다. 이곳에서는 영양과 맛의 균형을 잡은 다이어트 식품, 건강 지향 제품을 확인할 수 있다.
'스마트 홈키친 특별관'에서는 자동화, AI 기술이 접목된 혁신적인 주방 가전과 주방 용품을 선보여 미래 주방의 혁신을 느껴볼 수 있다. 이 밖에도 '고메&스페셜티푸드 컬렉션'을 마련해 방문객들이 취향에 맞게 구경할 수 있도록 알차게 구성했다.
|