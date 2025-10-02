필립스 아벤트, 10월 10일 임산부의 날 기념 프로모션 진행

헬스 테크놀로지 분야를 선도하는 ㈜필립스코리아의 영국 프리미엄 육아용품 브랜드 '아벤트(AVENT)'가 10월 10일 임산부의 날을 맞아, 12일까지 특별 프로모션을 진행한다.
임산부의 날은 모자보건법에 따라 임신과 출산의 중요성을 북돋고, 임신과 출산에 대한 긍정적인 인식을 형성해 저출산 극복 및 임산부 배려와 보호의 사회적 분위기를 만들기 위해 제정된 날이다.
브랜드스토어 라운지 가입 고객 전원에게 자사 제품 1만원 이상 구매 시 10% 할인 쿠폰(최대 1만원까지 할인)을 제공하며, 아기편한 젖병 120ml 또는 125ml 구매 시 선착순으로 '신생아용 하트 애착 노리개'를 증정한다. 또한 출산선물세트 구매 고객 전원에게는 스타벅스 아메리카노 기프티콘을 제공한다.
이 밖에도, 필립스 아벤트는 오는 10월 22일(수) 오전 11시부터 60분간 진행되는 네이버 쇼핑 라이브를 통해 '라이브 핫딜'을 선보일 예정이다. 브랜드스토어 라운지 가입 고객을 대상으로 필립스 아벤트 '국민쪽쪽이 2P'를 선착순 300개 한정으로 52% 할인된 가격에 제공한다.
필립스 아벤트 관계자는 "임산부의 날을 맞아, 예비 엄마 아빠를 응원하고 건강한 출산과 육아 준비를 돕고자 이번 프로모션을 마련했다."며, "필립스 아벤트의 스마트한 육아 솔루션으로 보다 편안한 육아 환경을 경험하시길 바란다."고 전했다.
