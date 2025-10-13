우리투자증권, 해외주식·AI 기능 강화한 '우리WON MTS' 출시

우리투자증권은 지난 10일 해외주식 소수점 거래와 AI 서비스를 대폭 강화한 차세대 우리WON MTS를 출시했다. 새롭게 출시된 우리WON MTS는 신시스템 기반의 대대적인 UI/UX 개선으로 안정성과 편의성을 한층 높였으며, 직관적인 화면 구성과 빠른 응답 속도로 고객 경험을 향상시켰다.
업그레이드된 우리WON MTS에서는 글로벌 우량주를 실시간 소수점 단위까지 거래할 수 있으며, 원화 결제가 가능하다. 새로운 우리WON MTS 출시 기념으로 2025년 연말까지 해외주식 온라인 거래수수료와 환전수수료가 전액 면제되며, 국내주식 역시 오는 12월 30일까지 수수료 우대 혜택과 12월 31일까지 신용이자 연 3.9% 혜택을 제공한다.
신규 우리WON MTS에서는 AI가 제공하는 투자 솔루션 제공 기능도 대폭 강화했다. 기존 'AI 뉴스 번역/요약'과 'AI 시즈널' 서비스를 해외주식으로 확대해 주요 글로벌 뉴스를 선별해 제공하고, 주가 움직임의 숨은 패턴을 분석해 투자 판단을 지원한다. 또한, 고객의 보유종목·관심종목과 함께 글로벌 시황과 실시간 이슈에 대한 고객 맞춤형 'AI 리포트' 서비스도 곧 추가될 예정이다.
한편, 우리투자증권은 새롭게 선보인 우리WON MTS 공개를 시작으로 3단계에 걸친 업그레이드를 추진한다. 먼저 이번 1단계에서는 해외주식 거래 서비스를 개시하였으며, 기존 우리WON MTS에서도 한 번의 로그인으로 연계 서비스에 자동 접속되는 통합 로그인(SSO, Single-Sign-On) 기능을 적용해 차세대 우리WON MTS와 자동 연동되게 했다. 연말에는 2단계로 펀드, 연금, CMA, 채권 등 금융상품을 추가해 국내·외 주식 및 금융상품을 아우르게 되며, 내년 봄에는 중개형ISA, 해외채권, 외화RP 등 신규 상품을 더해 더욱 폭넓은 상품 거래를 지원한다.
향후 우리투자증권은 PC용 WTS(Web Trading System) 시스템을 새로 구축하고 음성 주문, AI 자동 주문 등 차세대 기능도 순차적으로 도입할 계획이다.
투자자는 금융투자상품에 대하여 우리투자증권으로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 금융투자상품은 자산가치 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실 발생 및 그 손실은 투자자에게 귀속된다는 점을 확인해야 한다.
