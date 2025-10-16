"습성 연령관련 황반변성 환자, 항혈전제 복용 시 안구 중증출혈 위험 최…

[스포츠조선 장종호 기자] 분당서울대병원 안과 우세준·김민석 교수팀은 습성 연령관련 황반변성 환자가 심혈관 질환 치료를 위해 항혈전제를 복용할 경우, 수술이 필요한 안구 내 중증출혈 위험이 최대 2배 이상 증가한다는 연구결과를 발표했다.
또 다른 문제는 황반변성 환자들이 나이가 들면서 동반하게 되는 심혈관 질환이다. 고혈압, 심방세동, 관상동맥질환, 뇌경색 등의 치료에는 항응고제(와파린 등)나 항혈소판제(아스피린 등)와 같은 '항혈전제' 복용이 필수다.
문제는 이러한 항혈전제가 습성 연령관련 황반변성 환자에서 안구 내 출혈 위험을 높일 수 있다는 우려가 제기돼 왔었는데, 그간의 연구들은 소규모 단일기관 연구에 그쳐 그 결과가 일관되지 않아 명확한 결론을 내리기 어려운 실정이었다.
연구팀은 이들을 대상으로 후향적 코호트 연구를 실시하는 한편, 안구 내 중증출혈을 진단받고 유리체절제술을 시행한 사례군(1622명)과 성별·연령 기준으로 일치시킨 대조군(6488명)을 선정해 사례군-대조군 연구도 병행했다.
연구 결과, 9만 4449명 중 항혈전제를 복용한 환자군은 비복용군 대비 유리체절제술이 필요한 안구 내 출혈 발생 위험이 1.15배(15%) 높은 것으로 나타났다.
사례군-대조군 연구에서는 복용하는 약물별 구체적인 위험도가 확인됐다. 항응고제만 복용한 경우에는 안구 내 출혈 위험이 1.9배, 항혈소판제만 복용한 경우에는 1.4배 증가했다. 항응고제와 항혈소판제를 모두 복용한 환자는 복용하지 않은 환자에 비해 출혈 위험이 2.3배 증가했다.
특히 항혈전제를 꾸준히 복용하는 환자일수록 출혈 위험이 더욱 높아졌으며, 복약순응도가 높은 환자군에서는 안구 내 출혈 발생 위험이 1.69배까지 증가했다. 이는 약물의 누적 효과가 출혈 경향을 지속적으로 증가시킨다는 것을 의미한다. 이외에도 남성, 비교적 젊은 연령, 당뇨병이 출혈 위험을 높이는 주요 요인으로 확인됐다.
연구 1저자인 분당서울대병원 안과 김민석 교수는 "이번 연구는 기존 연구에서는 밝혀지지 않았던 항혈전제 사용과 안구 내 출혈 관계를 명확히 규명했다는 점에서 의의가 있다"며 "특히 유리체절제술이 필요한 중증출혈 케이스만을 분석함으로써 임상적 의미를 더욱 강화한 연구"라고 설명했다.
교신저자인 분당서울대병원 안과 우세준 교수는 "습성 연령관련 황반변성 환자에게 항혈전제 처방은 안구 내 출혈 위험을 높일 수 있고, 특히 약물 순응도가 높은 환자일수록 그 위험이 더욱 증가했다"며 "황반변성 환자가 내과적 질환을 동반할 경우에는 안과와 내과의 협진을 통한 맞춤형 처방과 모니터링 전략이 중요하다"고 강조했다.
한편, 이번 연구는 미국의학협회(JAMA)가 발행하는 국제 학술지 'JAMA 네트워크 오픈(JAMA Network Open)'에 게재됐다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
