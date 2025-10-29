한국제약바이오협회, 11월 20일 '제2회 품질경영 아카데미' 개최

|
한국제약바이오협회가 오는 11월 20일 제약바이오기업 제조 및 품질 담당자를 대상으로 '제2회 KPBMA 품질경영 아카데미'를 개최한다.
이번 아카데미는 제약바이오산업의 디지털 전환 가속화에 따라, 제조 및 품질관리 분야의 규제 대응 역량 강화와 현장 적용 방안 모색을 목표로 기획됐다.
첫 번째 세션에서는 글로벌 규제 환경의 변화와 이에 대한 산업계의 대응 전략을 다룬다. ▲변화하는 FDA의 규제 전략과 이에 대응하는 미국 기업들의 사례 연구(김수진 박사, 前 Inozyme Pharma) ▲유럽 EMA Annex22 Draft 중심으로 : 적용범위와 영향, 그리고 대응방안(유동협 AqVida GmbH 이사) ▲국내 식약처의 AI·디지털 혁신 규제동향(서경원 서울대학교 교수)이 발표될 예정이다.
한국제약바이오협회 관계자는 "AI와 디지털 전환이 의약품 제조 및 품질관리 패러다임을 급격히 변화시키고 있다"며 "이번 아카데미를 통해 제약바이오 업계가 글로벌 규제 흐름에 선제적으로 대응하고, 실무 중심의 스마트 GMP 전략을 수립하는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.
