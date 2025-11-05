[SC헬스칼럼] 10년 전 라식·라섹 했는데 재수술 가능할까?

기사입력 2025-11-05 08:36


10년 전쯤 라식, 라섹 수술을 받은 후 시간이 지나 시력이 다시 나빠져 재수술이 가능한지 문의를 하는 분들이 있다.

시력교정 수술 이후에 시력이 다시 나빠지는 현상을 '근시퇴행'이라고 한다.

시력교정 과정에서 절삭된 각막이 상처 치유 과정에서 본래 형태로 회복하려는 성질 때문에 다시 증식하며 굴절력이 변하고 시력이 점차 저하되는 경우가 있다. 또 고도근시 환자에서의 과도한 각막 절삭, 또는 각막 두께가 얇아 구조적 안정성이 떨어지고, 미세한 외부 충격이나 안압 변화에도 각막 형태가 변형돼 시력이 저하되기도 한다. 안압이 높으면 고도 근시와 동반되는 경우가 많은데, 지속적인 압력으로 구조적 변화가 유발돼 근시퇴행의 위험요소가 된다.

이렇게 시력교정 수술 후 시력이 다시 나빠진 경우 재수술 방법은 크게 두 가지다.

먼저, 각막을 깎는 레이저 시력수술이 있다. 이 경우 수술 후 남는 각막의 두께가 중요한데, FDA(미국식품의약국) 기준으로는 최소 250마이크로미터 이상이다. 더 보수적인 기준으로 400마이크로미터 이상의 잔여 각막을 권장한다. 또 각막에 질환이 없이 건강해야 하고, 첫 수술 시 만든 각막 플랩이 양호한 상태여야 한다.

재수술을 원하시는 분들 중에는 시력 회복이 빠르고 통증이 적어 선호도가 높은 스마일(SMILE)로 다시 교정 받기를 원하시는 경우가 종종 있다. 그러나 기존에 라식이나 라섹을 받은 분들은 스마일라식, 스마일프로로 재수술을 진행할 수 없다. 스마일수술은 각막이 처음 상태 그대로 일정한 두께와 구조를 가지고 있어야만 정확한 교정이 가능한 방식이기 때문이다. 각막 상태와 조건에 따라 라식·라섹이나 렌즈삽입술 등 다른 교정 방법을 전문의와 상담 후 결정하는 것이 안전하다.

두 번째는 ICL 렌즈삽입술로 재수술하는 방법이다. 각막을 깎지 않고 눈 속에 특수 렌즈를 넣어 시력을 교정하는 방식이어서 각막이 얇거나 다시 깎기 어려운 경우 좋은 대안이 될 수 있다. 다만 눈 속 공간이 충분한지, 각막 세포가 건강한지, 안압이나 다른 눈 질환은 없는지가 정밀하게 검사해야 한다. 렌즈삽입술은 각막 손상을 최소화해 통증이 거의 없고, 근시가 다시 진행될 가능성도 매우 낮다. 실제로 근시 퇴행이 걱정되거나 각막을 다시 깎기 어려운 분들께 많이 추천된다.

재수술 가능 여부를 판단하기 위해서는 정밀검사가 중요하다. 또 각막을 다시 깎는 라식이나 라섹 재수술을 위해서는 각막 두께 측정 검사 등을 통해 각막 상태를 정확히 파악해야 한다. 반드시 전문 안과에서 검사 후 전문의와 상담하여 개인의 각막 상태와 안구 구조에 따라 가장 적합한 재수술 방법을 결정해야 한다.
도움말=온누리스마일안과 김부기 원장


　◇온누리스마일안과 김부기 원장

