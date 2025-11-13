차병원, 제2회 싱가포르 국립대학-CHA 심포지엄 개최…'생식의학 발전' 주제

기사입력 2025-11-13 17:49


[스포츠조선 장종호 기자] 차 의과학대학교와 차병원은 싱가포르 국립대학과 함께 10일 싱가포르에 있는 세인트 레지스 싱가포르에서 '아시아 태평양 생식 의학 발전과 새로운 물결을 주제'로 '제2회 NUS-CHA 심포지엄'을 개최했다. 싱가포르 국립대학교는 세계 대학평가에서 8위, 아시아에서는 1위로 평가받은 세계 최고 수준의 대학이다.

이날 심포지엄에는 차광렬 차병원·차바이오그룹 글로벌종합연구소장, 홍진욱 싱가포르 한국 대사, 정엽생 싱가포르 국립대학교 의과대학장, 황종웨이 싱가포르 국립대 의과대학교 부국장, 윤호섭 차 의과학대학교 연구부총장 등이 참석했다. 또 시드니 공과대학과 교수 등 세계적인 연구자들이 모여 아시아 태평양 지역의 생식 의학 발전과 노화와 세포치료제의 발전 방향을 제시했다.

이날 차광렬 연구소장은 '난소 노화와 K셀의 우수성'을 주제로 특강했다.

차 연구소장은 "차병원 연구진은 배아줄기세포·태반·제대혈 등에서 만든 MPC(중간엽 줄기세포)를 활용한 난소 회복 연구를 수행했고, 자연 노화 생쥐에서 배란 주기 회복, 에스트로겐 분비 증가, 난포 세포사멸 감소 등 의미 있는 결과를 확보했다"며 "세포치료제는 인류 노화와 질병치료제의 게임체인저가 될 것"이라고 전했다. 이어 한국과 일본, 미국에서 각각 개발 중인 세포치료제의 특성과 K 셀의 우수성에 대해서 설명하며 "함께 연구하고 공동으로 세포치료제 개발에 협력하자"고 말해 큰 호응을 얻었다.

정엽생 싱가포르 국립대 의과대학장은 "세포치료제와 K셀에 관련된 차 연구소장의 인사이트가 흥미롭고 놀라웠다"며 특히, "이번 차 연구소장의 발표에서 보듯 줄기세포 주입으로 생식 기능이 개선될 수 있다면 그 파급력은 클 것"이라며 "IVF는 임신을 돕지만 난소 기능을 회복시키지는 못하는데 여성의 난소 노화를 지연시키고 재생시키는 세포치료제는 임상과 공중보건 모두에서 획기적이고 유망한 치료 방향"이라고 말했다. 또 그는 "앞으로도 임상적 과학적 강점을 바탕으로 지속적으로 차병원·차바이오그룹과의 협력 관계를 통해 세미나와 교류 등을 활발하게 할 것"이라고 설명했다.

홍진욱 싱가포르 한국대사는 "올해가 한국과 싱가포르 교류 50주년인데, 이런 의미 있는 행사를 개최해 준 양 기관에 감사한다"며 "앞으로도 더욱 활발한 교류를 기대한다"고 말했다.

이번 행사는 ▲차세대 보조 생식을 위한 미세유체 및 AI 기반 플랫폼(시드니 공과대학교 마지드 와르키아니 교수) ▲난소 노화의 세포 노화 연구(고려대학교 전옥희 교수) ▲AI 기반 3D 이미징: 배아 선별에서 눈에 보이는 것 너머를 보다(분당차병원 김지향 교수), ▲체외배아 이식을 위한 새로운 인공 자궁내막 모델(차병원 생식의학본부 이경아 본부장) ▲IVF 향상, KKIVF 경험(싱가포르 KK 여성 및 어린이 병원 KKIVF 센터 수석 배아학자 멜리사 두르가슈리 타르말링간 박사) ▲IVF 실험실 자동화(싱가포르-듀크 의과대학 제리 찬 콕 옌 교수) ▲ART 성공률 최적화를 위한 정자 선택(싱가포르 Virtus 난임센터 리오우 스위 리안 박사) 등이 발표했다.

싱가포르 국립대학교와 CHA 심포지엄은 이번이 두번째로, 2024년 공동 연구 및 학술교류를 위한업무협약을 체결한 후 한국에서 제1회 심포지엄을 개최했다. 두 대학은 인적·물적·지적 인프라를 공유하고 활용하면서 생식의학 분야 글로벌 미래 인재 양성에 힘쓰고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


차병원, 제2회 싱가포르 국립대학-CHA 심포지엄 개최…'생식의학 발전'…
차광렬 차병원·차바이오그룹 글로벌종합연구소장이 K셀의 우수성에 대해 설명하고 있다.


:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손담비, '90만 원' 헤일리 비버 주사 맞았다 "피로가 없어진다"

2.

'살 쭉 빠진' 신지, 팬들도 놀랐다...♥문원 논란에 '마음고생 다이어트' 여전

3.

이효리, 손등에 '선명한 십자가 문신' 공개...'아난다' 이어 몸으로 새긴 신념

4.

'장영란♥' 한창, 의사 집안 된 비결 "母, 집값 포기하고 명문고 앞 이사"

5.

[공식] 민희진, 뉴진스 전원 어도어 복귀 공식입장 "멤버 선택 존중하고 지지해"(전문)

연예 많이본뉴스
1.

손담비, '90만 원' 헤일리 비버 주사 맞았다 "피로가 없어진다"

2.

'살 쭉 빠진' 신지, 팬들도 놀랐다...♥문원 논란에 '마음고생 다이어트' 여전

3.

이효리, 손등에 '선명한 십자가 문신' 공개...'아난다' 이어 몸으로 새긴 신념

4.

'장영란♥' 한창, 의사 집안 된 비결 "母, 집값 포기하고 명문고 앞 이사"

5.

[공식] 민희진, 뉴진스 전원 어도어 복귀 공식입장 "멤버 선택 존중하고 지지해"(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

개막전 유격수의 충격 은퇴! 감독이 먼저 찾았는데.. 구단 만류도 뿌리쳤다 → "올 시즌 거의 야구를 안 했다고 하더라" [미야자키 현장]

2.

"욕 먹을까 두렵다" 돈 쓸건데 왜 계약 소식 안들리나. 구단들 속사정 있다

3.

손흥민 살려! 불쌍해서 어떡해, 눈밭서 떼굴떼굴?..MLS 대격변, 2027년 춘추제 변화 고려 '캐나다 지옥 눈바람 걱정'

4.

LA 올림픽 야구 폼나네...모두가 뛰어보고 싶고, 가보고 싶은 다저 스타디움에서 '열전'

5.

"제발 살라 좀 벤치로 내려!" 리버풀+맨유 레전드들의 소신 발언…"수비 안 하는 살라 때문에 오른쪽 풀백 고립"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.