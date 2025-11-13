일산백병원 최영웅 교수, 대한두개안면성형외과학회 '최다 피인용 논문상' 수상

기사입력 2025-11-13 17:57


[스포츠조선 장종호 기자] 인제대학교 일산백병원 성형외과 최영웅 교수가 11일 서울 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 제28회 대한두개안면성형외과학회 학술대회에서 '최다 피인용 논문상'을 수상했다.

이번 수상은 최영웅 교수의 논문 '광대뼈 골절 수술 후 얼굴 대칭 회복을 3차원으로 분석한 연구(Three-dimensional analysis of facial asymmetry after zygomaticomaxillary complex fracture reduction)'가 대한두개안면성형외과학회 공식 학술지에서 가장 많이 인용된 논문으로 선정되며 이뤄졌다. 해당 연구는 광대복합골절(ZMC) 수술 후 얼굴의 전반적인 대칭은 대부분 회복되지만, 전후방(앞뒤) 방향에서는 미세한 비대칭이 남는다는 점을 규명했다. 이를 통해 향후 수술에서 전후방 함몰 보완의 중요성을 제시하며, 임상적 개선 방향을 제안한 점에서 학문적 의미가 크다는 평가를 받았다.

한편, 대한두개안면성형외과학회는 1993년 '대한얼굴기형연구회'로 출범해 선천기형, 외상, 종양, 미용 등 두개안면 분야의 수술적 치료와 재건을 연구·교육하는 성형외과 전문학회로, 국내외 학술 교류와 연구 발전을 선도하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com




일산백병원 최영웅 교수, 대한두개안면성형외과학회 '최다 피인용 논문상' …
최영웅 교수

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손담비, '90만 원' 헤일리 비버 주사 맞았다 "피로가 없어진다"

2.

'살 쭉 빠진' 신지, 팬들도 놀랐다...♥문원 논란에 '마음고생 다이어트' 여전

3.

이효리, 손등에 '선명한 십자가 문신' 공개...'아난다' 이어 몸으로 새긴 신념

4.

'장영란♥' 한창, 의사 집안 된 비결 "母, 집값 포기하고 명문고 앞 이사"

5.

[공식] 민희진, 뉴진스 전원 어도어 복귀 공식입장 "멤버 선택 존중하고 지지해"(전문)

연예 많이본뉴스
1.

손담비, '90만 원' 헤일리 비버 주사 맞았다 "피로가 없어진다"

2.

'살 쭉 빠진' 신지, 팬들도 놀랐다...♥문원 논란에 '마음고생 다이어트' 여전

3.

이효리, 손등에 '선명한 십자가 문신' 공개...'아난다' 이어 몸으로 새긴 신념

4.

'장영란♥' 한창, 의사 집안 된 비결 "母, 집값 포기하고 명문고 앞 이사"

5.

[공식] 민희진, 뉴진스 전원 어도어 복귀 공식입장 "멤버 선택 존중하고 지지해"(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

개막전 유격수의 충격 은퇴! 감독이 먼저 찾았는데.. 구단 만류도 뿌리쳤다 → "올 시즌 거의 야구를 안 했다고 하더라" [미야자키 현장]

2.

"욕 먹을까 두렵다" 돈 쓸건데 왜 계약 소식 안들리나. 구단들 속사정 있다

3.

손흥민 살려! 불쌍해서 어떡해, 눈밭서 떼굴떼굴?..MLS 대격변, 2027년 춘추제 변화 고려 '캐나다 지옥 눈바람 걱정'

4.

LA 올림픽 야구 폼나네...모두가 뛰어보고 싶고, 가보고 싶은 다저 스타디움에서 '열전'

5.

"제발 살라 좀 벤치로 내려!" 리버풀+맨유 레전드들의 소신 발언…"수비 안 하는 살라 때문에 오른쪽 풀백 고립"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.