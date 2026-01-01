[경마]새해 첫 경마일 맞아 떡·공연·전통놀이까지… 렛츠런파크 서울 신년…

한국마사회(회장 정기환)가 1월 3일, 렛츠런파크 서울 중문광장 일대에서 붉은 말띠 해를 맞아 첫 경마일에 입장하는 고객을 대상으로 신년맞이 대고객 행사를 개최한다고 밝혔다.
이번 행사는 입장 개시 시간인 오전 9시 30분부터 진행되며, 렛츠런파크 서울 입장 고객이라면 누구나 참여할 수 있다. 새해를 맞아 렛츠런파크 서울을 찾아준 고객들에게 감사의 뜻을 전하기 위해 선착순 무료 떡·음료 나눔 풍물패 공연 퓨전국악 공연 윷놀이 체험행사 등 다양한 프로그램이 마련된다.
먼저, 입장 개시와 동시에 중문 입장게이트에서 입장 고객을 대상으로 떡과 음료 총 4000개를 선착순 무료 제공한다. 동시에 관람대 건물로 이어지는 중문 광장에서는 2025년 설맞이 행사 당시 큰 호응을 얻었던 연희단 '타루'의 풍물패 공연이 펼쳐진다. 이어 퓨전국악팀 '연' 이 서양악기와 전통악기가 어우러진 퓨전국악 공연을 선보이며, 현장 분위기를 한층 더 고조시킬 예정이다.
이와 함께 새해맞이 기념 윷놀이 체험존도 운영된다. 참여 고객 모두에게 1회 참여 기회가 제공되며, 붉은 말띠 해를 기념해 윷을 던져 말을 상징하는 '모'가 나올 경우 스포츠 선글라스 또는 손 세정제를, '윷'이 나올 경우 페이스 타월을 증정한다. 그 외 도·개·걸이 나올 경우에도 비타민 음료 등 다양한 경품이 제공되어 꽝 없는 체험 행사로 진행된다.
김종철 한국마사회 고객서비스본부장은 "새해에도 렛츠런파크 서울을 찾아주신 고객 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "붉은 말띠 해를 맞아 마사회만의 특색 있는 고객 행사를 지속적으로 기획·운영해 나가겠다"고 밝혔다.