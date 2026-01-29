HDC현대산업개발 새해 맞아 충북 충주시 어르신 대상 사랑 나눔 릴레이 쌀 5.6톤 전달
|제공=HDC현대산업개발
HDC현대산업개발은 새해를 맞아 사랑 나눔 릴레이 기부 활동의 하나로 29일 충북 충주시 관내에 거주하는 어르신들의 생활 지원을 위해 대한노인회 충주시지회에 쌀을 전달했다.
이번에 전달한 쌀은 충주 지역 농가에서 직접 생산한 미소진쌀로, 지역 상생의 의미를 담아 마련됐다.
지원 규모는 총 5.6톤으로 충주시 관내 경로당 560곳을 이용하는 어르신들에게 고루 전달될 예정이다.
이날 충주시청에서 열린 기탁식에는 조길형 충주시장, 이상희 대한노인회 충주시지회장, 신왕섭 HDC현대산업개발 실장 등이 참석해 나눔의 의미를 함께했다.
조길형 충주시장은 "새해를 맞아 충주시에 거주하는 어르신들을 위해 충주 특산품인 미소진쌀을 지원해주셔서 감사드린다"라며 "기탁된 쌀은 고령으로 식사 준비에 어려움을 겪는 어르신들의 생활에 실질적인 도움이 될 것"이라고 말했다.
HDC현대산업개발 관계자는 "지역사회를 위한 사랑 나눔 릴레이 기부를 지속해서 이어가고 있다"라며 "이번 충주 지역 쌀 전달을 시작으로, 올해에도 품질 좋은 쌀을 비롯한 다양한 나눔 활동을 통해 지역사회 곳곳에 온기를 전할 계획"이라고 밝혔다.
앞으로도 단발성 지원에 그치지 않고 지역사회의 필요에 기반한 지속 가능한 사회공헌 활동을 통해 지역사회와 지속해서 소통하며 상생의 가치를 실천해 나갈 계획이다.
