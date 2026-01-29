한화솔루션 케미칼 부문, '리더 안전 포럼' 개최

기사입력 2026-01-29 15:32


한화솔루션 케미칼 부문, '리더 안전 포럼' 개최

한화솔루션 케미칼 부문이 29일 여수공장에서 '리더 안전 포럼'을 개최했다.

남정운 대표, 안인수 생산안전총괄 등 안전보건환경 경영위원회 위원들이 참석한 가운데 열린 이번 포럼에는 서울 본사와 울산, 대전 등 주요 사업장의 임원들도 라이브 영상을 통해 실시간으로 행사에 참여해 안전 경영에 대한 의지를 다졌다.

이날 포럼에서는 산업 안전에 특화된 컨설팅 기업에서 석유화학 산업의 실제 사고 사례와 최신 정책 및 동향을 소개하고, 안전 리더십 진단과 더불어 구체적인 실천 방안에 대해 참석자들과 토론하는 시간을 가졌다. 한화솔루션은 리더 중심으로 기존 사고예방 관리 체계를 한층 강화하여 중대 재해를 철저하게 방지하겠다는 방침이다.

한화솔루션 케미칼 부문은 무사고·무재해 사업장 실현을 위해 남대표를 포함한 주요 임원으로 구성된 안전보건 경영위원회를 운영한다. 또한 현장 안전 강화를 위한 ▲ 사물인터넷(IoT) 기반 실시간 '스마트 방재 플랫폼' ▲ 관리감독자 안전 리더십 코칭 제도와 저연차 직원 멘토링 제도 ▲ 현장 필수 안전 수칙인 '세이프티 골든 룰(Safety Golden Rules)' 준수 켐페인 등 다양한 제도를 시행하고 있다.

남 대표는 "중대재해는 철저히 근절되어야 하며, 조직의 리더가 책임을 다해 사고 예방에 앞장서야 할 것"이라며 "무사고·무재해 사업장 실현을 위해 각 사업장의 리더들이 모범이 되어주길 바란다"고 당부했다.


김소형 기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

톱스타 부부, 미라화된 상태로 사망..저택 1년 만에 90억에 팔려

2.

구준엽, 故서희원 동상 직접 만들었다...1주기인 2월 2일 제막식 진행

3.

신은수♥유선호, 2002년생 동갑내기 커플 탄생 "3개월째 교제 중" [공식]

4.

[인터뷰③] '왕사남' 유지태 "유해진, 코믹한 이미지만? 순수하면서도 섹시해"

5.

KCM, 올리비아 핫세 닮은 9살 연하 ♥아내 자랑 "괜히 웃음나"

연예 많이본뉴스
1.

톱스타 부부, 미라화된 상태로 사망..저택 1년 만에 90억에 팔려

2.

구준엽, 故서희원 동상 직접 만들었다...1주기인 2월 2일 제막식 진행

3.

신은수♥유선호, 2002년생 동갑내기 커플 탄생 "3개월째 교제 중" [공식]

4.

[인터뷰③] '왕사남' 유지태 "유해진, 코믹한 이미지만? 순수하면서도 섹시해"

5.

KCM, 올리비아 핫세 닮은 9살 연하 ♥아내 자랑 "괜히 웃음나"

스포츠 많이본뉴스
1.

"마약 안했다"더니…소변검사 양성+카트리지 발견, 동료 선수 분노 선언 "뺨 때려주겠다"

2.

'김하성 조기 복귀' 초대박! 빠르면 5월 중순, 한 달 앞당겨→머피도 함께 온다…부상 잦아 애틀랜타도 '특별 관리'

3.

김민재(한국 프리미어리거 21호)? HERE WE GO는 여름에 터진다...로마노 깜짝 폭로 "뮌헨 떠날 수도 있다"

4.

[공식발표] '최고 153㎞ 유망주' 왜 양수호인가, 한화 김범수 보상선수 지명…"2년 전 드래프트부터 관심"

5.

'1R 탈락 그만!' 韓 파격 결단, WBC 8강만 가도 4억 준다…4강 6억→준우승 8억→우승 12억

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.