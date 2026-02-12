한화생명, 겨울철 영업현장에 이동식 카페 이벤트 'H카페'로 간식 전달

기사입력 2026-02-12 14:45


한화생명, 겨울철 영업현장에 이동식 카페 이벤트 'H카페'로 간식 전달

한화생명이 지난 11일 한화생명금융서비스 평택지역단 영업현장을 방문해 FP들에게 따뜻한 간식과 감사 인사를 전했다.

한화생명은 지난달 2일부터 전국 영업현장에서 이동식 카페 이벤트 'H카페'를 진행하고 있다. 'H카페'는 각 지역단과 사업단의 지점장이 직접 이동식 카페에서 FP들에게 간식을 전달하는 행사다. 올 겨울 약 2만8000명의 FP들과 온기를 나누며 고마움을 표현하고자 기획됐다.

이번 카페 메뉴는 겨울철 특색에 맞게 마련했다. 음료는 따뜻한 아메리카노를 비롯해 애플시나몬과 고구마라떼를, 간식은 구운 군밤 및 가래떡을 제공해 FP들로부터 큰 호응을 얻었다.

'H카페'는 이달 27일(금)까지 한화생명금융서비스, GA, 피플라이프, 라이프랩, IFC, 콜센터 등 전국 영업현장 97곳에서 진행된다.

한화생명은 2015년부터 매년 이동식 카페 이벤트를 개최해 겨울철과 여름철 영업현장의 FP들을 응원하고 있다.

김진석 한화생명 CX전략팀장은 "유난히 길게 느껴진 겨울 추위에 'H카페'가 현장에서 발로 뛰는 FP들에게 기분 좋은 서프라이즈가 되었길 바란다"며, "앞으로도 다양한 활동으로 영업현장을 지원하고 이를 통해 고객 만족도를 제고해 나가겠다"고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최양락♥팽현숙 "우리 카페, '불륜 성지'로 통했다"...은밀하게 '화초'까지 배치한 이유

2.

[속보] 민희진, 하이브에 255억 받는다…풋옵션 소송 승소

3.

개코, 14년만 이혼 후 근황…아이들 학예회 준비 "내 아이만 찍게 돼"

4.

유명 여배우, 남편 조건 공개했다 "전문직에 연봉 5천만원, 키는 175cm 이상"(옥문아)

5.

'49kg' 홍현희, 위고비 이어 보정 의혹.."안했는데 어쩌죠♥"

연예 많이본뉴스
1.

최양락♥팽현숙 "우리 카페, '불륜 성지'로 통했다"...은밀하게 '화초'까지 배치한 이유

2.

[속보] 민희진, 하이브에 255억 받는다…풋옵션 소송 승소

3.

개코, 14년만 이혼 후 근황…아이들 학예회 준비 "내 아이만 찍게 돼"

4.

유명 여배우, 남편 조건 공개했다 "전문직에 연봉 5천만원, 키는 175cm 이상"(옥문아)

5.

'49kg' 홍현희, 위고비 이어 보정 의혹.."안했는데 어쩌죠♥"

스포츠 많이본뉴스
1.

'영동대교에 페라리 방치?' 황희찬, 때아닌 '의전 갑질' 논란…선수측 "명백한 허위사실, 법적 대응한다"

2.

팀코리아의 뜨거운 겨울, 대한체육회 공식파트너도 함께 뛴다

3.

벨라스케즈와 정반대. '우승 복덩이'의 겨우 26개 불펜 피칭? 변화구 테스트 중 "이상적인 수준"

4.

15년 만에 '충격' 이별, 20억 FA '난자리' 희망 보인다…'황-조' 듀오에 '권'까지, 첫 출발 좋다

5.

떡국 먹고 선수들과 추억도 쌓고, KB손해보험 설 명절 팬과 함께 행'복'한 홈경기 이벤트

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.