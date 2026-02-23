고속열차 변기에서 내려간 금 팔찌, 극적 회수…손으로 일일이 더듬어

[스포츠조선 장종호 기자] 고속열차 화장실 변기에서 내려간 금 팔찌를 극적으로 되찾은 사연이 알려져 화제다.
정저우 이브닝 뉴스 등 중국 매체들에 따르면 지난 21일 오후 5시 36분쯤 홍콩 서구룡역에서 출발해 난닝둥역으로 향하던 G928 고속열차 안에서 한 승객이 다급히 도움을 요청했다. 3호차에 탑승한 A씨는 화장실을 이용하던 중 손목에 걸려 있던 금 팔찌가 끊어져 변기 속으로 떨어졌고, 곧바로 물이 내려가며 팔찌가 사라졌다는 것이다. 해당 금 팔찌는 약 50g으로 약 1000만원 상당인 것으로 알려졌다.
소식을 접한 열차 차장은 기계 담당 직원에게 연락해 현장을 확인하도록 했다. 하지만 열차가 운행 중인 상태에서 변기와 집변기를 해체할 수 없었다. 결국 화장실을 폐쇄하고 열차가 난닝 차량기지에 도착한 뒤 정밀 점검을 진행하기로 했다.
당일 오후 8시 28분쯤 열차가 차량기지에 들어선 후 대기하고 있던 현장 정비사들은 팔찌가 있을 곳으로 추측되는 집변기 진공 중전함 내부에 손을 넣었다.
공간이 좁고 어두워 정비사들은 팔 전체를 집어넣어 각도를 바꿔가며 수색을 이어갔다. 약 40분 후 정비사들은 마침내 금 팔찌를 발견해 꺼내는 데 성공했다. 며칠 후 금 팔찌를 돌려받은 A씨는 직원들에게 감사를 전했다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com