iM금융그룹, 대한장애인배드민턴협회 후원…장애인스포츠 발전 동행

기사입력 2025-08-29 11:25


iM금융그룹 iM사회공헌재단이 29일부터 대한장애인배드민턴협회 공식 후원사로 합류한다. iM금융그룹은 이번 후원을 계기로 장애인스포츠 지원을 보다 체계화하고, 협회가 펼치는 각종 사업에 실질적인 도움을 줄 수 있는 프로그램을 함께 만들어갈 예정이다.

장애인배드민턴협회는 '이번 후원으로 국제대회 참가 및 국가대표 선발전 등 주요 행사를 안정적으로 추진할 수 있게 됐다'며 '선수, 지도자, 심판, 관계자 등 구성원에 더 나은 환경을 제공하고 나아가 저변 확대 및 국제 경쟁력 강화에도 기여할 수 있을 것'이라고 의의를 설명했다.

김규성 장애인배드민턴협회 회장은 "iM금융그룹의 뜻깊은 후원은 선수단과 관계자들에게 실질적인 힘이 될 뿐 아니라, 협회가 추진하는 다양한 사업을 안정적으로 이어갈 수 있는 든든한 기반이 된다"며 "이번 후원을 계기로 장애인스포츠의 가치와 가능성이 더욱 널리 확산됐으면 한다"고 기대감을 나타냈다.


