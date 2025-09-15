스포츠조선

'꼴찌 얕보면 죽는다' PBA 팀리그 2라운드 최하위 NH농협카드, 3라운드 1차전 우리금융캐피탈 상대 역스윕 승

최종수정 2025-09-15 13:49

'꼴찌 얕보면 죽는다' PBA 팀리그 2라운드 최하위 NH농협카드, 3라…
NH농협카드 김민아. 사진제공=PBA

[스포츠조선 이원만 기자] 최하위라고 얕봤다간 큰 코 다친다. NH농협은행 선수단이 극적인 '꼴찌반란'을 일으켰다.

PBA 팀리그 2라운드에서 최하위에 머문 NH농협카드는 3라운드 첫 경기에서 다 질 뻔한 경기를 기적처럼 뒤집어 승리했다. 보기 드문 '리버스 스윕승리'가 나왔다.

NH농협은행은 14일 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린 '웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025~2026' 3라운드 대회 1일차 경기에서 우리금융캐피탈을 상대로 세트스코어 4대3으로 승리하며 승점 2를 획득했다.

지난 2라운드에서 단 2승(7패)에 그치며 최하위로 밀려났던 NH농협카드는 3라운드 첫 경기에서 우리금융캐피탈을 만나 고전했다. 1세트부터 3세트까지 연달아 지면서 패배의 벼랑 끝으로 몰렸다. 한 세트만 더 지면 그대로 패하는 상황이었다.


'꼴찌 얕보면 죽는다' PBA 팀리그 2라운드 최하위 NH농협카드, 3라…
NH농협카드 안토니오 몬테스. 사진제공=PBA
그런데 여기서부터 놀라운 반전 드라마가 전개됐다. 4세트 혼합복식에 나선 김현우-김보미 조가 우리금융캐피탈의 선지훈-김민영 콤비를 7이닝 만에 9-6으로 꺾었다. 아직까지는 작은 불씨였다. 이 불씨를 마민껌(베트남)이 키웠다. 5세트 남자단식에 나선 마민껌은 강민구를 11-5로 제압했다.

세트스코어는 여전히 2-3으로 뒤진 상황. 절체절명의 위기에서 6세트 여자단식에 나선 김민아가 불씨를 대형 화재로 살렸다. '캄보디아 당구여제' 스롱 피아비와 치열한 접전을 펼친 김민아는 결국 11이닝 만에 9-6으로 승리하며 최종 7세트로 승부를 이어갔다.

이제는 누구도 승리를 장담할 수 없는 상황이었다. 오히려 몰린 쪽은 우리금융캐피탈이었다. 다 이긴 줄 알았던 경기가 7세트까지 오자 먼저 흔들렸다. 남자 단식에 나선 선지훈의 샷이 자꾸 빗나갔다. 결국 NH농협캐피탈의 남자단식 주자인 안토니오 몬테스(스페인)이 7이닝 만에 11-5로 선지훈을 꺾으며 기적같은 리버스 스윕 역전드라마를 완성했다.

이어 2라운드에서 6연승을 달리며 2위(6승3패·승점 17)에 올랐던 하림은 3라운드 첫 경기에서 SK렌터카를 상대로 풀세트 접전 끝에 승리했다. 세트스코어 2-3으로 끌려가던 상황에서 6세트 여자 단식에 나선 박정현이 히다 오리에(일본)을 9-7(9이닝)로 꺾었고, 7세트엔 쩐득민(베트남)이 조건휘(SK렌터카)를 11-7(6이닝)로 돌려세우며 경기의 마침표를 찍었다.


'꼴찌 얕보면 죽는다' PBA 팀리그 2라운드 최하위 NH농협카드, 3라…
하나카드 무라트 나지 초클루. 사진제공=PBA

지난 2라운드 때 장인상으로 인해 빠졌던 무라트 나지 초클루(튀르키예)가 복귀한 하나카드는 에스와이를 세트스코어 4대2로 제압했다 초클루는 3세트(남자단식)에서 모리 유스케(일본)를 상대로 하이런 11점을 앞세워 15-2(2이닝) 완승을 거뒀다. 여기에 김가영이 2승 활약을 더하며 팀의 승리를 견인했다.

휴온스도 하이원리조트를 세트스코어 4대1로 꺾었고, 웰컴저축은행은 풀세트 접전 끝에 크라운해태를 제압했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이필모, 안타까운 가족사 "2년 전 母 돌아가셨지만 父 아직 몰라" ('4인용 식탁')

2.

방시혁, 세단타고 경찰 출석…"심려 끼쳐 송구, 조사 성실히 임하겠다"[SC이슈]

3.

고현정 '신세계家 언급' 부담됐나..전남편 조카 애니 '좋아요' 결국 취소

4.

추신수, ‘괴담 제조기’ ♥하원미에 ‘보복 폭로전’..‘이혼숙려캠프’ 출연까지 예고

5.

'40세' 강은비, 자연임신 성공 눈물 "내년 5월 출산...태명은 산삼이"[공식]

스포츠 많이본뉴스
1.

LG에 0대14 굴욕의 대패 후...일정도 잔인하다, 벼랑 끝 KIA 왜 하필 한화 3연전이냐

2.

LG에 0대14 굴욕의 대패 후...일정도 잔인하다, 벼랑 끝 KIA 왜 하필 한화 3연전이냐

3.

'만년 하위팀 이제 잊어라' 7년 만에 PS 진출…살아있는 '자력 1위' 가능성, 끝까지 달린다

4.

"저 떠납니다, 계약해지 해주세요" 스쿼드 제외 통보받고 돌연 브라질행…알 힐랄 초유 사태에 법적대응 예고

5.

'EPL 123골 75도움' 한때 손흥민 이상 슈퍼스타, 31살 전성기 나이에 충격 근황...주급 5억7천 왕따 전락 "감독 본 적도 없다"

스포츠 많이본뉴스
1.

LG에 0대14 굴욕의 대패 후...일정도 잔인하다, 벼랑 끝 KIA 왜 하필 한화 3연전이냐

2.

LG에 0대14 굴욕의 대패 후...일정도 잔인하다, 벼랑 끝 KIA 왜 하필 한화 3연전이냐

3.

'만년 하위팀 이제 잊어라' 7년 만에 PS 진출…살아있는 '자력 1위' 가능성, 끝까지 달린다

4.

"저 떠납니다, 계약해지 해주세요" 스쿼드 제외 통보받고 돌연 브라질행…알 힐랄 초유 사태에 법적대응 예고

5.

'EPL 123골 75도움' 한때 손흥민 이상 슈퍼스타, 31살 전성기 나이에 충격 근황...주급 5억7천 왕따 전락 "감독 본 적도 없다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.