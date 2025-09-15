'꼴찌 얕보면 죽는다' PBA 팀리그 2라운드 최하위 NH농협카드, 3라…

|
[스포츠조선 이원만 기자] 최하위라고 얕봤다간 큰 코 다친다. NH농협은행 선수단이 극적인 '꼴찌반란'을 일으켰다.
지난 2라운드에서 단 2승(7패)에 그치며 최하위로 밀려났던 NH농협카드는 3라운드 첫 경기에서 우리금융캐피탈을 만나 고전했다. 1세트부터 3세트까지 연달아 지면서 패배의 벼랑 끝으로 몰렸다. 한 세트만 더 지면 그대로 패하는 상황이었다.
이제는 누구도 승리를 장담할 수 없는 상황이었다. 오히려 몰린 쪽은 우리금융캐피탈이었다. 다 이긴 줄 알았던 경기가 7세트까지 오자 먼저 흔들렸다. 남자 단식에 나선 선지훈의 샷이 자꾸 빗나갔다. 결국 NH농협캐피탈의 남자단식 주자인 안토니오 몬테스(스페인)이 7이닝 만에 11-5로 선지훈을 꺾으며 기적같은 리버스 스윕 역전드라마를 완성했다.
이어 2라운드에서 6연승을 달리며 2위(6승3패·승점 17)에 올랐던 하림은 3라운드 첫 경기에서 SK렌터카를 상대로 풀세트 접전 끝에 승리했다. 세트스코어 2-3으로 끌려가던 상황에서 6세트 여자 단식에 나선 박정현이 히다 오리에(일본)을 9-7(9이닝)로 꺾었고, 7세트엔 쩐득민(베트남)이 조건휘(SK렌터카)를 11-7(6이닝)로 돌려세우며 경기의 마침표를 찍었다.
지난 2라운드 때 장인상으로 인해 빠졌던 무라트 나지 초클루(튀르키예)가 복귀한 하나카드는 에스와이를 세트스코어 4대2로 제압했다 초클루는 3세트(남자단식)에서 모리 유스케(일본)를 상대로 하이런 11점을 앞세워 15-2(2이닝) 완승을 거뒀다. 여기에 김가영이 2승 활약을 더하며 팀의 승리를 견인했다.
휴온스도 하이원리조트를 세트스코어 4대1로 꺾었고, 웰컴저축은행은 풀세트 접전 끝에 크라운해태를 제압했다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com