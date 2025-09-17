스포츠조선

시동 걸린 SK렌터카, 우리금융캐피탈 꺾고 2연승…'맏형' 에디 레펀스, 팀리그 최초 세트 200승 달성!

기사입력 2025-09-17 13:38


시동 걸린 SK렌터카, 우리금융캐피탈 꺾고 2연승…'맏형' 에디 레펀스,…
SK렌터카 에디 레펀스가 PBA 팀리그 최초로 세트 200승을 달성했다. 사진제공=PBA

'디펜딩 챔피언' SK렌터카가 우리금융캐피탈을 꺾고 2연승을 질주했다. 팀의 맏형 에디 레펀스(벨기에)는 PBA 팀리그 최초 세트 200승을 달성했다.

SK렌터카는 16일 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린 '웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025~2026' 3라운드 대회 3일차서 우리금융캐피탈을 상대로 풀세트 접전 끝에 4대3으로 승리하며 2연승을 질주했다. SK렌터카는 2승1패(승점 6)를 기록하며 2위로 올라섰다.

경기 초반 우리금융캐피탈이 두 세트를 먼저 따내며 기선을 잡았다. 그러나 3세트(남자단식)에 나선 SK렌터카 에이스 강동궁이 0-1로 뒤지던 2이닝 공격 때 퍼펙트큐(한 이닝 모든 득점 달성)를 완성하며 15-1(2이닝)로 승리했다. 이어 4세트(혼합복식)서 응오딘나이(베트남)-강지은 듀오가 선지훈-김민영을 9-5(4이닝)로 제치며 세트스코어 2-2 동률을 만들었다.

5세트(남자단식)서 나란히 세트 199승을 기록 중인 레펀스와 사파타가 만났다. 레펜스는 3-3으로 팽팽하던 4이닝째 5점 장타를 기록하며 8-3으로 격차를 벌린 뒤, 5이닝째 남은 3점을 추가해 11-3(5이닝)으로 승리했다. 이로써 레펜스는 PBA 팀리그 최초 세트 200승을 완성했다.

SK렌터카는 6세트(여자단식)서 히다 오리에(일본)가 스롱 피아비(캄보디아)에 5-9(8이닝)로 졌지만, 7세트(남자단식)에 조건휘가 강민구를 11-7(10이닝)로 돌려세우며 승리를 지켜냈다.

하림도 이날 진기록을 썼다. 하림은 NH농협카드를 세트스코어 4대3으로 꺾었는데, 2세트(여자복식)에서 박정현이 1이닝째 퍼펙트큐를 달성하며 9-0(1이닝)으로 완승해 세트스코어 1-1을 만들었다. 이후 마지막 7세트에 쩐득민이 1이닝째 퍼펙트큐롤 만들어내며 11-2(1이닝)로 승리했다. 한 팀이 한 경기에서 2차례 퍼펙트큐를 기록한 건 팀리그 최초 기록이다.

한편 이날 열린 경기는 진행된 5경기가 모두 풀세트로 펼쳐질 만큼 박빙의 연속이었다. 1라운드 우승팀 하나카드와 2라운드 우승팀 웰컴저축은행의 맞대결에선 웰컴저축은행이 세트스코어 4대3으로 승리했다. 또한 에스와이는 휴온스를 4대3으로 잡고 2연승을 질주했으며, 하이원리조트도 크라운해태를 4대3으로 잡고 3라운드 첫 승을 신고했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조우진, 50만원 들고 상경했는데.."무명만 16년, 곁 지켜준 ♥아내 고마워"(유퀴즈)

2.

뷔·제니, 타일러 콘서트 동반 포착…열애설 재점화

3.

이영애, 25년 만 손석희 만났다..MBC 레전드들의 빛나는 투샷

4.

"진짜 그사세네" 장원영, 불가리 韓 대표와 생일파티..럭셔리 시계+편지까지 인증[SC이슈]

5.

구혜선, 벤처기업 CEO 됐다..으리으리한 2층 사무실 공개

스포츠 많이본뉴스
1.

"충격" 英 BBC '최저 평점' 폭탄, 손흥민 떠난 토트넘 새 에이스라더니…히샬리송, 선발 중 최악 평가

2.

프로 15년차에 첫 '규정타석+타격왕' 도전이라니…33세 베테랑 남은 14경기 풀로 뛰면 목표 달성 가능[민창기의 일본야구]

3.

'英 BBC 충격 분석' 손흥민 없어도 잘 나가네! 3년 만에 돌아온 UCL, 프랭크의 토트넘은 다르다...포스테코글루 못하는 '실리 축구'로 승리

4.

"백승호 옆자리? 2부 주전도 어려워" 손흥민 울겠다...참혹한 평가 받은 '前 SON 파트너' 한때 英 최고 재능

5.

역대급 희소식! 아스톤 빌라 '영입 핵심 이강인'→감독 오피셜까지 나왔다…챔스 앞두고 "확실히 출전 가능"

스포츠 많이본뉴스
1.

"충격" 英 BBC '최저 평점' 폭탄, 손흥민 떠난 토트넘 새 에이스라더니…히샬리송, 선발 중 최악 평가

2.

프로 15년차에 첫 '규정타석+타격왕' 도전이라니…33세 베테랑 남은 14경기 풀로 뛰면 목표 달성 가능[민창기의 일본야구]

3.

'英 BBC 충격 분석' 손흥민 없어도 잘 나가네! 3년 만에 돌아온 UCL, 프랭크의 토트넘은 다르다...포스테코글루 못하는 '실리 축구'로 승리

4.

"백승호 옆자리? 2부 주전도 어려워" 손흥민 울겠다...참혹한 평가 받은 '前 SON 파트너' 한때 英 최고 재능

5.

역대급 희소식! 아스톤 빌라 '영입 핵심 이강인'→감독 오피셜까지 나왔다…챔스 앞두고 "확실히 출전 가능"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.