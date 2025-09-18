스포츠조선

'상위권 초박빙' PBA 팀리그 3라운드, '3승1패'만 4팀! 하나카드 선두 유지

기사입력 2025-09-18 21:48


하나카드 김가영. 사진제공=PBA

프로당구 PBA 팀리그 3라운드 상위권 싸움이 치열하다. 선두 하나카드를 비롯해 3승1패를 기록한 팀이 4팀이나 된다.

하나카드는 17일 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린 '웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025~2026' 3라운드 4일차에서 하림을 세트스코어 4대2로 꺾었다. 승점 3을 추가한 하나카드는 3승1패(승점 10)로 선두 자리를 지켰다.

전날(16일) 웰컴저축은행에 패배하며 연승이 끊긴 하나카드는 이날 하림을 상대했다. 경기 초반의 흐름은 팽팽했다. 1세트(남자복식)부터 4세트(혼합복식)까지 한 세트씩 주고받으며 세트스코어 2-2가 됐다. 5세트(남자단식) 하나카드의 신정주가 쩐득민을 11-7(4이닝)로 돌려세우며 하나카드가 세트스코어 3-2로 앞서갔고, 6세트(여자단식)엔 김가영이 하림의 박정현을 9-6(9이닝)으로 제압하며 세트스코어 4대2 승리를 완성했다.

하나카드의 에이스 김가영은 이날 2세트와 6세트를 승리, PBA 팀리그 세트 199승을 달성하며, 다비드 사파타(스페인·우리금융캐피탈)와 함께 다승 공동 2위에 위치했다.

SK렌터카는 하이원리조트를 세트스코어 4대2로 승리해 3연승을 질주, 하나카드에 이어 2위(3승1패·승점 9)를 차지했다. 세트스코어 3-0으로 앞서던 SK렌터카는 4세트와 5세트를 연달아 패배하며 3-2까지 추격을 허용했지만, 6세트에 강지은이 이미래를 상대로 5-8로 뒤지던 6이닝째 4점을 몰아치며 9-8로 승리하며 팀에 귀중한 승점 3점을 안겼다.

NH농협카드는 풀세트 접전 끝에 크라운해태를 물리치고 3위(3승1패·승점 8)에 위치했다. 복식 경기를 모두다 내주며 세트스코어 1-3으로 밀리던 NH농협카드는 5세트서 조재호가 다비드 마르티네스를 11-5(6이닝)로, 6세트엔 김민아가 9-0(7이닝)으로 임정숙을 꺾으며 세트스코어 3-3을 만들었다. 승패가 달린 7세트(남자단식)에서 NH농협카드의 김현우가 김재근을 11-7(11이닝)로 제치며 팀에 승리를 안겼다.

웰컴저축은행은 각각 2승씩 올린 세미 사이그너(튀르키예)와 최혜미를 앞세워 에스와이를 세트스코어 4대0으로 완파했다. 웰컴저축은행은 승점 3을 추가하며 7위에서 4위(3승1패·승점 7)로 올라섰다. 이로써 1위 하나카드부터 4위 웰컴저축은행까지 모두 3승1패를 기록하며 상위권을 형성했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

