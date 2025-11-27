대한자동차경주협회, 29일 '2025 KARA 드라이브 투게더 윈터 시즌…

|
대한자동차경주협회(KARA)는 29일 경기도 용인 에버랜드 스피드웨이에서 '2025 KARA 드라이브 투게더 윈터 시즌'을 개최한다고 밝혔다.
에버랜드 스피드웨이 패독에서 진행되는 교육은 다양한 대회의 우승 경력을 보유한 현직 드라이버 강사들이 맡는다. 수료자에게는 교육 수료증과 KARA 짐카나 라이선스가 발급돼 향후 모터스포츠 입문을 위한 기초 자격으로 활용할 수 있도록 했다.
이번 교육의 이론 과정은 차량 기본 구조, 안전장비 착용법, 주행 전 점검 등 기본 지식을 다루고, 실습 과정에서는 기본 조작, 슬라럼, 원선회, 팔자 주행 등 모터스포츠의 기본 테크닉을 실제 주행을 통해 익힐 수 있도록 구성했다. 모든 참가자는 계측 주행 2회와 피드백 세션을 통해 자신의 주행 데이터를 바탕으로 실질적인 개선 포인트를 확인할 수 있다. 특히 이번 드라이빙 스쿨은 초보 운전자를 위한 겨울철 안전 교육의 성격을 갖고 있어, 빙판 및 저온 환경에서의 차량 거동 이해와 안전 운전 요령 등 필수 내용을 함께 다룰 예정이다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com