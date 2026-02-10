[밀라노 LIVE]'미국 충돌 폭탄'에 당했다! 韓 쇼트트랙 혼성계주, 아쉬운 결선 진출 실패

10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 혼성 계주 경기가 열렸다. 대표팀은 예선 1위로 통과했다. 힘차게 질주하는 김길리, 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]한국 쇼트트랙 대표팀이 혼성 계주 결선 진출에 실패했다.
한국 쇼트트랙 대표팀은 10일(한국시각) 이탈리아 밀라노 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 혼성계주 준결선 2조에서 미국과의 충돌로 넘어지며 3위로 경기를 마무리했다.
한국은 이번 대회 혼성계주에서의 선전을 위해 칼을 갈았다. 대회 전부터 선수들이 첫 메달 경쟁인 혼성 계주의 중요성을 강조했다. 2022년 베이징 대회에서의 조기 탈락 아쉬움을 덜고자 했다. 대표팀은 혼성 계주에서 금메달 수확에 나서서, 향후 일정을 더욱 수월하게 소화하겠다는 의지가 강했다. 비교적 무난한 조에 속했던 준준결선과 달리 준결선은 치열한 조 구성이 완성됐다. '최강' 캐나다와 더불어 미국, 벨기에와 한 조를 이뤘다.
10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 혼성 계주 경기가 열렸다. 대표팀은 예선 1위로 통과했다. 힘차게 질주하는 신동민, 임종언. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
시작을 주도한 쪽은 캐나다였다. 스타트가 좋은 모습을 보였다. 한국은 점차 격차를 좁혔다. 김길리가 속도를 높이며 선두 캐나다와의 간격을 좁혔다. 한국은 이후 미국에게 2위 자리를 내주며 레이스가 흔들리는 모습도 보였다. 이후 한국은 조금씩 격차를 좁히기 시작했다.
하지만 문제가 터졌다. 김길리가 넘어진 미국 선수가 미끄러져 오는 상황을 피할 수 없었다. 결국 두 선수는 충돌하며 쓰러졌다. 김길리는 포기하지 않고 터치했고, 한국은 이후 레이스를 겨우 이어갔지만, 이변을 만들지 못했다. 결국 캐나다와 벨기에가 1, 2위를 차지했고, 한국은 3위로 결승선을 통과했다.
한국은 곧바로 항의에 돌입했다. 페널티나 어드밴스 가능 여부를 지켜봐야 했다. 하지만 이변은 없었다. 한국은 2분46초554의 기록으로 마무리되며, 결선 진출 대신 파이널B로 향했다. 밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com