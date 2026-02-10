"제2의 안톤 오노 사건" 美 스토다드 또 韓과 '충돌' 악연, '갈비뼈 통증+눈물 글썽' 김길리 순위결정전 '불참'→6위 마감

10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 혼성 계주 경기가 열렸다. 준결승 미국팀과 충돌하며 넘어진 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 혼성 계주 경기가 열렸다. 준결승 충돌 후 최민정과 터치하는 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 쇼트트랙과 미국의 '악연'이 이탈리아 밀라노에서도 이어졌다.
최민정 김길리(이상 성남시청) 황대헌(강원도청) 임종언(고양시청)으로 구성된 대한민국 쇼트트랙 대표팀은 10일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 혼성 2000m 계주 준결승 2조에서 캐나다, 벨기에, 미국과 경쟁했다.
미국, 캐나다의 뒤를 이어 3번째로 무난한 레이스를 펼치던 한국은 갑작스러운 변수가 맞딱뜨렸다. 1위를 달리던 미국의 코린 스토다드가 코너를 돌다 갑자기 미끄러지면서 넘어졌다. 캐나다 선수는 간발의 차로 스토다드를 피했지만, 뒤따라오던 김길리는 미처 피할 새도 없이 스토타드와 '정면 충돌'했다.
10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 혼성 계주 경기가 열렸다. 준결승 미국팀과 충돌하며 넘어진 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
강한 충돌로 갈비뼈 부위를 다친 김길리는 엉금엉금 기어 다음 주자인 최민정과 터치했지만, 이미 격차는 좁히기 어려울 정도로 벌어진 상태였다. 결국 한국은 2분46초554의 기록으로 캐나다, 벨기에에 이어 3위로 통과, 결선 진출에 실패했다.
한국 코치진은 미국의 페널티에 따른 어드밴스 획득을 주장하며 소청 절차를 밟았으나 받아들여지지 않았다. 김길리는 눈시울이 붉어진 채 고통, 아쉬움, 분노가 뒤섞인 표정을 지어보였다.
김길리는 파이널B 순위 결정전에 불참했다. 최민정은 "큰 부상은 아니"라고 했지만, 부상 여파 때문인 것으로 보인다.
최민정 노도희(화성시청) 황대헌 신동민(고려대)로 순위 결정전에 나선 한국은 동기부여가 떨어진 탓인지 초반부터 저조한 레이스로 일관하더니 네덜란드에 이어 2위, 최종 6위로 2000m 계주를 마무리했다.
10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 혼성 계주 경기가 열렸다. 결승 진출 실패한 대표팀 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
지난 2022년 베이징 대회에서 준준결선에서 탈락 고배를 마신 한국은 이로써 두 대회 연속 계주 종목에서 메달을 놓쳤다.
미국은 이번 대회 쇼트트랙에서 유독 자주 넘어지는 장면을 연출하고 있다. 그중 한국의 발목을 잡은 스토다드는 이미 준준결선에서도 같은 코스에서 넘어졌다. 스토다드는 지난 2024년 12월 국내에서 열린 'KB금융-ISU 쇼트트랙 월드투어 서울 대회' 여자 1000m 준결승에서 무리한 추월을 시도하다 김길리와 충돌한 적이 있다. 당시엔 페널티가 인정돼 김길리가 어드밴으로 결승에 진출했다.
김길리는 이번 대회 전 "밀라노는 나와 아주 잘 맞는 도시인 것 같다. 경기장과 거리가 예쁘고, 맛집도 많다"라고 말했지만, 밀라노는 '람보르길리'에게 아픔을 선사했다.
한국의 탈락을 지켜본 팬들은 '제2의 안톤 오노 사태'라고 분개했다. 오노는 2002년 솔트레이크 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m에서 두 팔을 들어올리는 헐리웃 액션으로 결승선을 1위로 통과한 김동성을 실격 처리시키고 금메달을 목에 걸었다. 온 국민을 분노케 한 사건이었다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com