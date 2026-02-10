[밀라노 직격인터뷰]상상도 못한 폭탄, '아쉬움'에도 담담했던 최민정 "잘해도, 못해도 다같이...우리가 오늘 못했다"

10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 혼성 계주 경기가 열렸다. 준결승 충돌 후 최민정과 터치하는 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]아쉬움에도 최민정은 담담하게 경기 결과를 받아들였다.
대한민국은 10일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 혼성계주에서 메달 획득에 실패했다. 4년 전 베이징 대회를 설욕하고자 했다. 당시 한국은 충격의 예선탈락을 당했다. 이번 대회도 한국은 금메달에 도전했지만, 이번에는 준결선에서 통한의 눈물을 흘렸다.
한국에 불운이 따랐다. 정석대로 최민정이 선봉장으로 나섰다. 김길리 황대헌 임종언까지 베스트 라인업을 내세웠다. 하지만 중반부터 꼬이기 시작했다. 3위에서 뒤집기를 노리던 한국은 김길리가 치고 나가는 과정에서 먼저 넘어진 미국 선수와 충돌했다. 예기치 못한 상대 선수의 동선에 김길리는 도저히 피할 수 없었다. 한국은 2분46초57를 기록, 3위로 레이스를 마쳤다. 어드밴스를 기대했으나, 결과는 바뀌지 않았다.
최민정은 "우리가 세 번째로 달리던 상황에서 미국 선수가 넘어지면서 피하지 못하고 걸려 넘어졌다. 쇼트트랙 종목에 변수가 많다고 하는 이유다. 종목 특성상 어쩔 수 없다"고 설명했다.
최민정은 오늘 상황 자체가 좋지 못했다고 설명했다. 그는 "오늘은 운이 안 좋았다. 오늘 안 좋았으니까 다른 날엔 좋을 때가 있을 것이라 생각한다. 이제 첫 종목이 끝난 만큼 다음 종목을 잘할 수 있게 준비하겠다"고 덧붙였다.
책임을 대표팀 전체가 지는 것이라고 밝혔다. 최민정은 "계주는 결국 잘하면 다 같이 잘한 것이고, 못 하면 다 같이 못 한 것이다. 오늘은 다 같이 못 했다"고 말했다. 침착하게 분위기를 추스르겠다고도 했다. 그는 "첫 종목에서 좋은 흐름을 가져오고 싶었는데 그러지 못해서 아쉽다. 나와 (황)대헌이는 베이징 때도 정말 어려울 때도 극복해 냈다. 경기가 끝난 뒤에도 더 잘 해내자고 서로 다짐했다"고 강조했다.
이번 경기에 앞서 500m 예선을 통과한 점에 대해서는 "첫 올림픽, 첫 종목이어서 많이 긴장했지만, 예선을 뚫고 나니 떨림이 많이 사라졌다. 앞으로 경기를 차분하게 풀어나갈 수 있겠다는 자신이 들었다"고 했다.
한국 대표팀은 2022년 베이징 올림픽에서도 혼성 계주에서 넘어져 준준결선에서 탈락했다. 그러나 황대헌과 최민정이 남녀 1500m 금메달을 따내면서 극적으로 분위기를 반전시켰다. 아쉬운 마무리를 잊고 반전에 도전해야 하는 타이밍이다.