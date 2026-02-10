[밀라노 LIVE]"김길리 팔 부었지만, 출전 가능" 다행이다! 대형 부상 피한 韓 쇼트트랙

10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 혼성 계주 경기가 열렸다. 준결승 미국팀과 충돌하며 넘어진 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]충돌을 겪은 김길리의 상태에는 다행히 큰 문제가 없는 것으로 보인다.
대한민국은 10일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 혼성계주에서 메달 획득에 실패했다. 4년 전 베이징 대회를 설욕하고자 했다. 당시 한국은 충격의 예선탈락을 당했다. 이번 대회도 한국은 금메달에 도전했지만, 이번에는 준결선에서 통한의 눈물을 흘렸다.
한국에 불운이 따랐다. 정석대로 최민정이 선봉장으로 나섰다. 김길리 황대헌 임종언까지 베스트 라인업을 내세웠다. 하지만 중반부터 꼬이기 시작했다. 3위에서 뒤집기를 노리던 한국은 김길리가 치고 나가는 과정에서 먼저 넘어진 미국 선수와 충돌했다. 예기치 못한 상대 선수의 동선에 김길리는 도저히 피할 수 없었다. 한국은 2분46초57를 기록, 3위로 레이스를 마쳤다. 어드밴스를 기대했으나, 결과는 바뀌지 않았다.
10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 혼성 계주 경기가 열렸다. 준결승 미국팀과 충돌하며 넘어진 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
더 큰 문제는 부상이었다. 김길리가 상대와 충돌하며 부상을 피하지 못했다. 다행히 큰 문제는 없는 것으로 보인다. 대표팀 관계자는 "찰과상이다. 걱정할 상태는 아니다"며 "오른팔이 좀 부었고, 출혈이 있다"고 설명했다.
김길리가 심각한 부상을 당하지 않으며 한국 쇼트트랙은 향후 일정에 큰 문제가 생길 수 있는 위기는 넘겼다. 김길리는 이번 대회에서 혼성계주를 비롯해 여자 3000m 계주와 개인전 모든 종목(500m·1000m·1500m)에 출전하는 핵심 선수다.
김길리는 이날 혼성 계주에 앞서 500m 예선에서는 캐나다의 코트니 사로와 달려 2위를 차지해 예선을 통과했다. 개인전 일정에 문제가 없다면 12일 진행되는 500m 메달 경쟁부터 다시금 빙판 위를 달릴 예정이다.
