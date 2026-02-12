"이건 판정 조작이야!" 분노 폭발…韓 '피겨 캡틴' 예상 밖 낮은 점수, 美 '팬 분노 가라앉지 않을 것'

기사입력 2026-02-13 02:27


10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨스케이팅 남자 싱글 쇼트프로그램 경기가 열렸다. 연기를 펼치고 있는 차준환.

10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨스케이팅 남자 싱글 쇼트프로그램 경기가 열렸다. 점수를 확인하고 있는 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/

[스포츠조선 김가을 기자]"그동안 내가 받아왔던 점수와 비교하면 예상보다 좀 떨어지게 나왔다."

'피겨왕자' 차준환(서울시청)의 의문, 전 세계가 공감했다.

차준환은 11일(이하 한국시각) 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 피겨스케이팅 남자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 50.08점, 예술점수(PCS) 42.64점을 받아 총점 92.72점을 기록했다. 시즌 베스트를 기록하며 전체 6위에 랭크됐다. 프리 프로그램은 14일 펼쳐진다.

경기 뒤 차준환은 "프로그램을 마치는 순간 너무 기뻤다. 이번 시즌 부상과 부츠 등의 문제로 어려운 시간을 보내오다가 이번 경기를 할 수 있었던 것은 너무 기뻤다"며 "시즌 베스트라 좋다. 하지만 그동안 제가 받아왔던 점수와 비교하면 예상보다 좀 떨어지게 나왔다"고 했다.

이날 차준환은 첫 과제인 쿼드러플 살코를 깔끔하게 소화했다. 이어진 트리플 러츠-트리플 루프 콤비네이션 점프도 깔끔하게 마무리했다. 플라잉 카멜 스핀은 최고 난도인 레벨 4로 연기했다. 가산점 10%가 붙는 후반부 연기에서 차준환은 마지막 점프 과제인 트리플 악셀까지 성공적으로 마무리했다. 그는 체인지 풋 싯스핀, 스텝 시퀀스, 체인지 풋 콤비네이션 스핀을 차례대로 완벽하게 연기하며 경기를 마쳤다. 관중은 "차준환"을 연호하며 환호했다.


10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨스케이팅 남자 싱글 쇼트프로그램 경기가 열렸다. 연기를 마치고 인사를 하고 있는 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/

10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨스케이팅 남자 싱글 쇼트프로그램 경기가 열렸다. 연기를 준비하는 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
미국의 뉴스위크는 '팬들이 피겨 판정은 조작이라고 불렀다. 온라인에서 분노가 폭발했다. 차준환의 얘기다. 그의 놀라운 쇼트 경기 뒤 수백만 관중에게 깊은 인상을 남겼다. 이는 그가 메달을 놓고 경쟁할 수 있는 루틴으로 여겨졌다. 하지만 그의 점수는 예상보다 훨씬 낮았다. 차준환은 동메달을 놓고 싸울 기회가 있다. 하지만 앞으로 며칠 동안 피겨 팬들의 분노는 가라앉지 않을 것'이라고 보도했다.

한편, 차준환은 전 세계의 관심을 받고 있다. 일본의 더앤서는 '차준환은 올 시즌 최고점을 받았다. 어린 시절 아역으로도 활약하며 광고 등에도 출연했다고 한다. 해외 매체의 잘생긴 운동선수 순위에도 상위에 랭크된다. 실력도 한국 피겨의 에이스다. 4년 전 베이징 대회에선 5위를 기록했다. 그는 피겨 팬들에게는 익숙한 존재다. 하지만 올림픽이 지상파 생중계라는 점에서 다시 한 번 주목을 받고 있다'고 전했다. 이 매체에 따르면 일본 팬들은 '전혀 어색함 없는 아이돌이다', '준환이 저 소년이었나', '피겨 선수인데도 클로즈업 될 때의 귀여움과 단정한 얼굴은 그를 좋아하는 이유 중 하나일지도 모른다. 멋지다' 등의 긍정 반응을 쏟아냈다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

