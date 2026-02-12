'김동성 사건' 안톤 오노 작심 분석, 韓-美 충돌에 "너무 서둘러 밀어붙였다"

10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 혼성 계주 경기가 열렸다. 준결승 미국팀과 충돌하며 넘어진 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
[스포츠조선 이현석 기자]안톤 오노가 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 한국과 미국의 충돌에 대해 직접 언급했다.
한국은 10일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 혼성계주에서 메달 획득에 실패했다. 4년 전 베이징 대회에서 충격의 예선탈락을 당했던 대한민국은 금메달에 도전했지만, 이번에는 준결선에서 눈물을 흘렸다.
한 마디로 운이 없었다. 12번째 바퀴에서 선두를 달리던 미국은 코린 스토다드가 갑작스럽게 휘청이며 넘어졌다. 스토다드로서는 몸의 균형을 잃고 선택지 없이 쓰러진 상황 뒤따라오던 코트니 사로는 스토다드를 피했으나, 달려나오던 김길리는 도저히 피할 수 없는 방향으로 다가오며 펜스쪽에서 결국 충돌하고 말았다.
당시 상황은 어쩔 수 없는 변수였다. 김길리는 11일 훈련 후 당시 상황을 직접 설명했다. 그는 "간격이 좀 벌어져 있어서 이제 속도를 내가 붙이면서 추월을 하려고 했다. 상황을 지켜보면서, 속도가 나는 구간이었는데, 갑자기 코린 선수가 도는 동장이 보였고, 나는 속도가 나는 상태여서 피하지 못했다"고 설명했다. 김길리는 "절대 못 피할 상황이었다"며 두 선수 모두 어쩔 수 없었다고 밝혔다.
하지만 충돌 당사자인 스토다드를 향한 비난 여론은 컸다. 스토다드가 김길리와 충돌해 한국이 결선에 오르지 못한 것은 안타까운 일이지만, 한국 팬들이 "한국에 무릎 꿇고 빌어라", "혼자 넘어져서 다쳐라" 등 지나친 비난과 구토 이모티콘 등 무례한 행동들이 선수의 SNS에 쇄도했다. 선수는 결국 이를 버티지 못하고 현재는 댓글창을 폐쇄하는 지경에 이르렀다. 이후 개인 SNS를 통해 다시 "나로 인해 피해를 본 선수들에게 사과한다"라며 고개를 숙이기도 했다.
미국 쇼트트랙 전설인 오노도 입을 열었다. 오노는 "세계선수권 챔피언이든 월드컵 챔피언이든 올림픽 무대에 서면 기대와 압박이 훨씬 커진다. 스토더드는 너무 서둘러서 밀어붙였다"고 지적했다. 이어 "올림픽 기간에는 조명과 행사, 관중 열기 등 환경적 요인이 더해지면서 평소와 다른 얼음 상태가 만들어질 수 있다. 빙질은 쇼트트랙 경기력에 매우 중요한 요소다. 스토더드는 오른팔을 크게 휘두르는 동작으로 폭발적인 스피드를 내는 선수다. 스윙이 과해지면 상체가 흔들리면서 몸이 회전하고, 그 과정에서 균형을 잃을 수 있다"고 설명했다.
다만 오노 또한 논란의 주인공이기도 했다. 2002년 솔트레이크시티 대회에서 판정 논란 속에 김동성을 제치고 금메달을 목에 걸며 한국에서는 비판의 대상이 됐다.