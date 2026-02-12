[밀라노 LIVE]이럴 수가! '韓 캡틴' 최민정도 무너졌다…여자 500m 높은 벽, 순위결정전으로 밀렸다

13일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 여자 500m 준준결선이 열렸다. 1위로 준결승 진출한 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.13/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]'캡틴' 최민정(성남시청)마저 무너졌다.
최민정은 13일(이하 한국시각) 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 500ｍ 준결선에서 43초060을 기록했다. 조 최하위에 머물며 결선에 진출하지 못했다.
어깨가 무거웠다. 단거리 종목인 여자 500ｍ는 '세계최강' 한국 대표팀이 한 번도 뚫지 못한 벽이었다. 한국은 올림픽에서 한 번도 여자 500m에서 금메달을 획득하지 못했다. 실제로 이날 준준결선에서도 김길리(성남시청) 이소연(스포츠토토)이 탈락하며 최민정만 남은 상황이었다.
세 번째 올림픽에 나서는 최민정은 그동안 500m를 위해 이를 악물었다. 최민정은 이번 대회를 앞두고 스타트 등 단거리 훈련에 집중했다. 그 결과 월드투어 3차 대회에서 동메달을 따는 등 성과를 냈다.
최민정은 준결선 2조에서 경기를 치렀다. 코트니 사로, 킴 부탱, 플로렌스 브루넬(이상 캐나다), 판 커신(중국)과 격돌했다. 1번 자리에서 출발한 최민정은 선두 자리로 매섭게 달렸다. 엄청난 속도로 상대와의 격차를 벌리는 것은 물론이고 인코스 잡기에 나섰다. 하지만 캐나다 선수들의 동시 습격에 자리를 빼앗겼다. 최종 43초060을 기록했다. 다만, 심판은 킴 부탱이 최민정을 추월하는 과정에서 몸싸움이 있다고 판단해 판독에 나섰다. 킴 부탱은 오른팔을 뻗으며 최민정을 밀어냈다. 하지만 바뀌는 것은 없었다. 최민정은 순위 결정전으로 밀렸다.